Δείτε (αν τολμάτε) τις 10 ασθένειες που μπορούν να σας σκοτώσουν μέσα σε ΜΙΑ μέρα!

iatropedia Η σκέψη του να ξυπνήσετε μια μέρα χωρίς συμπτώματα και μέχρι να έρθει το άλλο πρωί να είστε στα πρόθυρα του θανάτου από κάποια α...









iatropedia Η σκέψη του να ξυπνήσετε μια μέρα χωρίς συμπτώματα και μέχρι να έρθει το άλλο πρωί να είστε στα πρόθυρα του θανάτου από κάποια ασθένεια, είναι τρομακτική, αλλά, δυστυχώς, είναι πιθανό!Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής (κακή διατροφή, έλλειψη σωματικής άσκησης, κλπ) μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, της παχυσαρκίας και του καρκίνου. Αυτές οι χρόνιες ασθένειες θα μπορούσαν να καταλήξουν να προκαλέσουν τον θάνατό μας κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά σε ασθένειες που μπορούν να σκοτώσουν έναν άνθρωπο μέσα σε 24 ώρες.Από την Μαύρη Πανώλη πίσω στην Ευρώπη του 14ου αιώνα, μέχρι την πρόσφατη επιδημία Έμπολα στη Δυτική Αφρική, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να αποδειχτεί μία λοίμωξη. Ο θάνατος έρχεται σχεδόν ως κάτι “ευπρόσδεκτο” προκειμένου να ξεκουραστεί από τον πόνο και την απίστευτη ταλαιπωρία ο ασθενής.Δείτε σε αντίστροφη κατάταξη σοβαρότητας, τις δέκα πιο επικίνδυνες ασθένειες, που μπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο μέσα σε 24 ώρες:10. Δάγκειος πυρετός9. Έμπολα8. Βουβωνική πανώλη7. Εντεροϊός D686. Χολέρα5. Σταφυλόκοκκος με αντίσταση στην μεθικιλίνη (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA)4. Αγγειακή εγκεφαλική νόσος3. Νόσος του Chagas2. Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος1. Νεκρωτική περιτονίτιδαΔείτε και το σχετικό βίντεο, αν τολμάτε...