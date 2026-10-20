Tουρκικά UAV στο Αιγαίο: 9 παραβιάσεις του ΕΕΧ από 6 μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Νέα δραστηριότητα τουρκικών UAV στο Αιγαίο καταγράφηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κινούνται στο FIR...

Νέα δραστηριότητα τουρκικών UAV στο Αιγαίο καταγράφηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κινούνται στο FIR Αθηνών.Τα 6 UAV πέταξαν μεμονωμένα στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, χωρίς να καταγραφεί σχηματισμός τουρκικών αεροσκαφών.Συνολικά καταγράφηκαν 9 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.