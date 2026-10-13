Καραγιλάν, ηγέτης του PKK: «Διατάξαμε τις ειδικές δυνάμεις μας στην Κωνσταντινούπολη να αποσυρθούν – ήταν σε μυστική αποστολή»

Ο Μουράτ Καραγιλάν , ένας από τους ηγέτες του διαλυμένου ΡΚΚ , δήλωσε : «Διατάξαμε την απόσυρση των ειδικών δυνάμεών μας, τις οποίες το ...

Ο Μουράτ Καραγιλάν , ένας από τους ηγέτες του διαλυμένου ΡΚΚ , δήλωσε : «Διατάξαμε την απόσυρση των ειδικών δυνάμεών μας, τις οποίες το τουρκικό κράτος φοβάται περισσότερο και απαίτησε να απομακρυνθούν από την μητρόπολη της Κωνσταντινούπολης και τις τουρκικές πόλεις. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι που ήρθαν με φανφάρα. Είναι σε μυστική αποστολή. Τους στείλαμε έξω. Εμείς το κάναμε αυτό ».Ο Καραγιλάν δήλωσε ότι η διαδικασία επίλυσης στοχεύει στην «ειρήνη», προσθέτοντας: «Αυτή δεν είναι η νοοτροπία του τουρκικού κράτους. Λένε “καταθέστε τα όπλα σας”. Είναι μόνο “όπλα, όπλα, όπλα”. Κάνουμε ειρήνη. Βάζουμε τέλος στην εχθρότητα. Δεν πρόκειται μόνο για αφοπλισμό και τέλος του ένοπλου αγώνα. Θέλουμε να κάνουμε ειρήνη με το τουρκικό κράτος και πρέπει να τερματίσουμε την εχθρότητα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι μονόπλευρο. Πρέπει να είναι αμφίπλευρο » .Ο Μουράτ Καραγιλάν, πρώην ηγέτης του διαλυμένου PKK, απάντησε σε ερωτήσεις του Καμάλ Τσομανί, αρχισυντάκτη του The Amargi .Στη συνέντευξη, που δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου, ο Καραγιλάν μοιράστηκε τις αξιολογήσεις του για τη διαδικασία, καθώς και δηλώσεις σχετικά με τις αποχωρήσεις από την Τουρκία και την περιοχή της Μετίνα, τις διαπραγματεύσεις με το κράτος και τη θέση του Οτσαλάν στη διαδικασία.Ο Καραγιλάν δήλωσε ότι είχαν επίσης δώσει εντολές αποχώρησης σε ομάδες που περιέγραψε ως «μυστικές αποστολές» στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις σχετικά με την αποχώρηση δυνάμεων από την Τουρκία. Είπε επίσης ότι η απόφαση αποχώρησης από τη Μετίνα ελήφθη μετά από «διάλογο και εσωτερικές συζητήσεις» και ότι κανένας εξωτερικός μεσολαβητής, όπως οι ΗΠΑ, η ΕΕ ή ο ΟΗΕ, δεν συμμετείχε στην τρέχουσα διαδικασία. Ενώ επιβεβαίωσε ότι αντιπροσωπείες του ΡΚΚ είχαν συναντηθεί με κρατικούς αξιωματούχους, ο Καραγιλάν δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς ότι ορισμένοι ηγέτες του ΡΚΚ είχαν συναντηθεί απευθείας με τον Οτσαλάν στο Ιμραλί.Ο Καραγιλάν δήλωσε τα εξής σχετικά με την αποχώρηση των δυνάμεων από την Τουρκία:«Πρέπει να βάλουμε τέλος στην εχθρότητα».Όταν ρωτήθηκε «Δεν υπάρχει μεσολαβητής αυτή τη φορά. Γιατί δεν ζητήσατε μεσολαβητή αυτή τη φορά, όπως από τις ΗΠΑ, την ΕΕ ή τον ΟΗΕ, και γιατί δεν έβαλαν έναν μεσολαβητή ανάμεσα σε εσάς και το τουρκικό κράτος;», ο Καραγιλάν απάντησε:«Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν κάποιες προσπάθειες διαμεσολάβησης πριν, για παράδειγμα, η διαδικασία του Όσλο. Εκείνη την εποχή, υπήρχαν διαμεσολαβητές. Αλλά τώρα χρησιμοποιείται μια νέα μέθοδος. Αυτή η μέθοδος ξεκίνησε με εσωτερικές συζητήσεις. Επομένως, δεν κρίθηκε απαραίτητο να εμπλακεί μια εξωτερική δύναμη στη διαδικασία. Ταυτόχρονα, δεν είναι σαφές πόσο οι εξωτερικές δυνάμεις επιθυμούν πραγματικά την ειρήνη».«Αποσυρθήκαμε από τη Μετίνα· αν το αρνηθούν, θα τους δείξουμε τα βίντεο».Πολεμήσαμε για 41 χρόνια, αλλά το τουρκικό κράτος δεν τα κατάφερε. Θεωρούν τους εαυτούς τους επιτυχημένους. Όταν κοιτάμε τη Μετίνα, υποχωρήσαμε ως αποτέλεσμα διαλόγου. Δεν μπόρεσαν να μας πάρουν τη Μετίνα με τη βία. Αυτό είναι ένα σαφές και ιστορικό γεγονός. Κανείς δεν πρέπει να το αρνηθεί. Αν το αρνηθούν, θα δείξουμε τα βίντεο της υποχώρησης.Αποσύραμε τις δυνάμεις μας με δεκάδες οχήματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσαν να μας νικήσουν. Και δεν μπορέσαμε να τους διώξουμε από το Κουρδιστάν. Αυτό είναι επίσης γεγονός. Γι’ αυτό λέμε ότι θέλουμε να εισέλθουμε σε μια εποχή συμμαχιών και ελευθερίας. Θέλουμε να συνάψουμε συμμαχία με το τουρκικό κράτος.Ως λαός, εργαζόμαστε μαζί και έχουμε σχηματίσει μια συμμαχία. Θέλουμε το τουρκικό κράτος να δεχτεί τους Κούρδους στα σύνορά του. Και θέλουμε να μην βλέπει τους Κούρδους εκτός των συνόρων της Τουρκίας ως εχθρούς, να μην τους φοβάται. Θέλουμε το τουρκικό κράτος να μην φοβάται τους Κούρδους και να σταματήσει να επιτίθεται στους Κούρδους, σε εμάς. Θέλουμε ειρήνη. Αν επιτευχθεί ειρήνη, θα φύγω κι εγώ. Αλλά δεν είναι δυνατό με αυτή τη νοοτροπία.