Διαπραγμάτευση της Αρχής για το ξέπλυμα με στελέχη της Pizza Fan για να ανοίξουν ξανά τα καταστήματα

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, βρίσκεται στο στ...



Ήδη, ο κ. Βουρλιώτης έχει προχωρήσει στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στη φορολογική απάτη των καταστημάτων της Pizza Fan. Ειδικότερα, η εντολή δέσμευσης καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογαριασμούς, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα, κ.λπ., που διαθέτουν οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση αυτή.



Πάντως, από την πρώτη στιγμή, ο κ. Βουρλιώτης από την εντολή δέσμευσης έχει εξαιρέσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού, έτσι ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των απασχολουμένων στην επιχείρηση και οι οικογένειες τους.



Τώρα, ο επικεφαλής της Αρχής κάνει ένα ακόμη βήμα για την προστασία των εργαζομένων, των προμηθευτών, κ.λπ. της αλυσίδας καταστημάτων Pizza Fan.



Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση απασχολεί πλέον των 2.500 εργαζομένων, χωρίς στον αριθμό αυτό να περιλαμβάνεται ένας επίσης μεγάλος αριθμός εργαζομένων στην παράδοση προϊόντων (πίτσες, ζυμαρικά, πεϊνιρλί, κ.λπ.) στα σπίτια των πελατών-καταναλωτών, πρόκειται για τους λεγόμενους ντιλιβεράδες. Παράλληλα, υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τους προμηθευτές, ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων καταστημάτων, κ.λπ.



Έτσι, ο κ. Βουρλιώτης βρίσκεται σε συνεχείς συναντήσεις με εκπροσώπους της επιχείρησης προκειμένου να μπορέσουν τα κλειστά σήμερα καταστήματα να λειτουργήσουν. Δηλαδή, να αποδεσμευτούν κάποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί, έτσι ώστε να βγουν τα λουκέτα από τα καταστήματα και να επαναλειτουργήσουν προς όφελος των εργαζομένων, των προμηθευτών (που κάποιοι εξ΄ αυτών έχουν εκκρεμείς λογαριασμούς) και της οικονομίας γενικότερα.



Προηγούμενα, πριν την οποία αποδέσμευση, η Αρχή θα κάνει εξονυχιστικό έλεγχο στην επιχείρηση προκειμένου να ελέγξει λεπτομερώς τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει, το ύψος της μισθοδοσίας του προσωπικού, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται, τα ανεξόφλητα τιμολόγια προμηθευτών, οι πάγιες λειτουργικές ανάγκες των καταστημάτων, τα αναμενόμενα εισοδήματα από τις πωλήσεις, κ.λπ.

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης και του διαλόγου με εκπροσώπους διευθυντικά στελέχη της αλυσίδας καταστημάτων Pizza Fan, προκειμένου να μπορέσει να επαναλειτουργήσει και να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης που απασχολεί μεγάλο αριθμό προσωπικού.