Pizza Fan: Προφυλακιστέος ο Αντάρας – Σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι ο υπαρχηγός του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ιδιοκτήτης της Pizza Fan και βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση της μεγάλης απάτης...

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ιδιοκτήτης της Pizza Fan και βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση της μεγάλης απάτης και φοροδιαφυγής μέσω των καταστημάτων της αλυσίδας.

Αντίθετα, ο κατηγορούμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης, Δημήτρης Ηλιόπουλος, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ έξι ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με εγγύηση που φτάνει τις 6.000 ευρώ. >

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς εκκρεμούν ακόμη πέντε απολογίες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες. Μέχρι στιγμής, ενώπιον των αρχών έχουν απολογηθεί 18 κατηγορούμενοι.

Από αυτούς, μόνο ο Κωνσταντίνος Αντάρας οδηγείται στη φυλακή, ενώ ο φερόμενος ως υπαρχηγός θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι». Οι υπόλοιποι 16 κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

«Είναι μια απόφαση δίκαιη, ανακριτής και εισαγγελέας συνεκτίμησαν την έλλειψη επικινδυνότητας εκ μέρους του κ. Ηλιόπουλου» είπε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος του Νίκος Αλετράς. >

Όπως τόνισε στις δηλώσεις του «από αύριο θα ξεκινήσει ένας αγώνας για τη δίκη προκειμένου να αποδείξει (σ.σ. ο Δημήτρης Ηλιόπουλος) την αθωώτητά του, γιατί, όπως υποστήριξε, δεν έχει καμία εμπλοκή στη συγκεκριμένη δικογραφία. «Επομένως μόνο θετικά μπορώ να εκλάβω την συγκεκριμένη απόφαση με το ιδιαίτερο μέτρο του κατ' οίκον περιορισμού» είπε ο κ. Αλετράς.