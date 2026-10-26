Pizza Fan: Στα Pandora Papers ο Κωνσταντίνος Αντάρας - H offshore και η γυναίκα πίσω από την επιχείρηση

Σε μία τεράστια αποκάλυψη προχώρησε η εκπομπή της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ "Weekend Live", καθώς η ερευνητική δημοσιογραφία των συν...



Η συγκεκριμένη γυναίκα, ωστόσο, διατηρεί διευθυντική θέση στην κυπριακή εταιρεία, που κατέχει το 99,99% της Pizza Fan και στην οποία εμφανίζεται ως μέτοχος ο Αντάρας. Οι αρχές πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα - όπως επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Καλλιακμάνης - διότι η γυναίκα μπορεί να κρύψει στοιχεία όσο περνάνε οι μέρες.



«Πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη στη γυναίκα. Αν δεν έχει ασκηθεί, ακόμα δεν μπορούμε να λέμε τίποτα για κανέναν. Αν όμως ασκηθεί, αυτόματα οποιοσδήποτε φέρεται ότι είναι συνδικαιούχος μέσα σε μία τέτοια εταιρεία, είναι a priori ύποπτος. Πρέπει λοιπόν να ελεγχθεί, δεν το συζητώ».



Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η εταιρεία offshore συστάθηκε το 2002, έξι χρόνια μετά την ίδρυση της Pizza Fan, το 1996, ενώ στα διαθέσιμα εταιρικά δεδομένα εμφανίζεται ως ενεργή μέχρι σήμερα. Οι δημοσιογράφοι της εκπομπής παρουσίασαν, επίσης, στοιχεία από τα Pandora Papers, στα οποία υποστήριξαν ότι εντόπισαν το όνομα του Αντάρα, συνδέοντάς το με τη διεύθυνση κατοικίας του στην Εκάλη.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στο δεύτερο πρόσωπο που εμφανίζεται στα εταιρικά στοιχεία της offshore. Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος της συγκεκριμένης γυναίκας στην offshore, ποιες αρμοδιότητες είχε και αν υπήρξε οποιαδήποτε οικονομική σύνδεση με τις δραστηριότητες που ερευνούν οι ελληνικές αρχές.



Ο δικηγόρος Ιωάννης Παγορόπουλος εξηγεί τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής:



«Ο πρώτος ο οποίος πρέπει να ασχοληθεί είναι η αρχή διαφάνειας και η αρχή του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, οι οποίοι πρέπει να κάνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που δεν συνδέονται ή και που συνδέονται σε αυτή τη φάση, επειδή αυτοί λειτουργούν πριν από το κράτος. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράξεις οι οποίες διασφαλίζουν την τύχη του χρήματος και γενικότερα τη σταθερότητα της υπόθεσης, για να μπει το κράτος μετά, να ασκηθούν ποινικές διώξεις από τον εισαγγελέα και να γίνουν όλες οι αναγκαστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις. Θα μπορεί δηλαδή να δεσμεύσει στην Ελλάδα ό,τι υπάρχει το οποίο έχει σχέση με την εταιρεία τη συγκεκριμένη και να κάνει όλα εκείνα τα αιτήματα προς τη βρετανική κυβέρνηση, διότι οι Παρθένες Νήσοι ανήκουν στη βρετανική κυβέρνηση.

Οι Παρθένες Νήσοι είναι ένα υπερπόντιο βρετανικό έδαφος και ένας φορολογικός παράδεισος πολύ σκληρός. Δεν δίνουν στοιχεία σχεδόν με τίποτα, εκτός αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες και εφόσον αυτός ο οποίος ελέγχεται έχει προσωπικό ΑΦΜ εκτός της χώρας τους, στην περίπτωσή μας ελληνικό. Εκεί κάμπτεται λίγο ο κανόνας. Γενικά δεν δίνουν φορολογικές πληροφορίες και κυρίως σε ό,τι αφορά αυτούς που έχουν την έδρα τους εκεί».

Πηγή: skai.gr

Σε μία τεράστια αποκάλυψη προχώρησε η εκπομπή της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ "Weekend Live", καθώς η ερευνητική δημοσιογραφία των συντελεστών της, φανέρωσε τη διαδρομή του χρήματος και τον τρόπο με τον οποίο ο ιδρυτής της Pizza Fan και από ότι φαίνεται μία συνεργάτιδά του, έστησαν την επιχείρηση με στόχο να φοροδιαφεύγουν από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της.Η υπεράκτια εταιρία έχει έδρα τις Παρθένες Νήσους και ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Αντάρας είναι δηλωμένος ως ο Ultimate Beneficial Owner (UBO), δηλαδή Πραγματικός Δικαιούχος της εταιρείας. Τις προηγούμενες δεκαετίες, με τους σαφώς πιο περιορισμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς, η φοροδιαφυγή ήταν παιχνιδάκι, καθώς οι διοικητές των Παρθένων Νήσων, δεν έδιναν λογαριασμό σε κανέναν. Εδώ και πέντε χρόνια και μετά τα Pandora Papers, η αδιαφάνεια είναι περιορισμένη και οι μηχανισμοί έχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες...Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Αττικής, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή και τόνισε: «Αυτό που πρέπει να κάνουν οι ανακριτικές αρχές τώρα είναι να φτάσουν στην άκρη του νήματος. Θεωρώ πως τις προσεχείς μέρες θα σταθούν σε αυτή την αποκάλυψη οι ανακριτικές αρχές και θα διερευνήσουν τι ακριβώς γίνεται με τις offshore. Πιθανόν να βρεθούν κι άλλες offshore και με άλλα ονόματα.Η ελληνική αστυνομία έχει κάνει καλή δουλειά, διότι από μία καταγγελία μπόρεσε και έβγαλε όλο αυτό το κύκλωμα, ενώ δεν είναι δουλειά της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχουν κι άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Θα έπρεπε φυσικά να υπάρχει ένας μηχανισμός, ένα λογισμικό, όπως είχαν οι απατεώνες, το λογισμικό που κλέβανε το ελληνικό δημόσιο. Να έχουν ένα λογισμικό που μπορούν να αλιεύσουν τέτοιες περιπτώσεις, τα κεράσματα, χρήματα που δεν δηλώνονται, αλλά και τη διαδρομή του χρήματος. Οι κλέφτες συνήθως είναι ένα βήμα μπροστά από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς».Ο Γιώργος Καλλιακμάνης εκτίμησε ότι υπόλοιπα χρήματα ενδεχομένως να βρίσκονται εκτός Ελλάδας, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση.Η ύπαρξη offshore εταιρείας δεν συνιστά από μόνη της παράνομη πράξη. Το ζητούμενο για τις αρχές είναι να εξακριβωθεί αν η συγκεκριμένη εταιρική δομή συνδέεται με τις καταγγελλόμενες παραβάσεις, ποιες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν και ποια πρόσωπα είχαν πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση των χρημάτων.Η εκπομπή αποκάλυψε την ύπαρξη μίας γυναίκας η οποία είναι συνιδρύτρια της «ελληνικής» Pizza Fan από το 1996 και αποχώρησε από τη συγκεκριμένη εταιρεία το 2020