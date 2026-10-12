Patroller: Το πρώτο UAV στην Αλεξάνδρεια – Στη Χρυσούπολη η μελλοντική βάση για Θράκη και Αιγαίο

Το πρώτο UAV τύπου Patroller βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας το πέρασμα του προγράμματος ενίσχυσης της επιτήρησης του Στρατού Ξ...



Τέσσερα Patroller στη «φαρέτρα»



Η ελληνική προμήθεια αφορά συνολικά τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Patroller της Safran. Μετά την παραλαβή του πρώτου, απομένουν επομένως άλλα τρία αεροχήματα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του OnAlert, θα παραληφθούν σταδιακά. Η άφιξη του πρώτου αεροσκάφους αποτελεί το αρχικό βήμα για τη δημιουργία της νέας δυνατότητας.



Η πλήρης επιχειρησιακή αξιοποίηση απαιτεί ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οργάνωση της υποστήριξης και δοκιμή των διαδικασιών μέσα από πτήσεις και ασκήσεις. Ένα σύστημα μη επανδρωμένων περιλαμβάνει, πέρα από τα αεροχήματα, επίγειο έλεγχο, επικοινωνίες, αισθητήρες και προσωπικό που μετατρέπει τα δεδομένα σε χρήσιμη πληροφορία.



Το Patroller επιλέχθηκε για την αναβάθμιση της ελληνικής δύναμης τακτικών UAV, στην οποία εντάχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια τα UAV τύπου Sperwer. Η εμπειρία από τη χρήση μη επανδρωμένων δημιουργεί ένα υπόβαθρο για τη μετάβαση, όμως το νέο σύστημα απαιτεί ξεχωριστή προετοιμασία και εξοικείωση με τις διαδικασίες του.

Στην Αλεξάνδρεια το πρώτο στάδιο ενσωμάτωσης



Η παρουσία του πρώτου Patroller στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας επιτρέπει να αρχίσει η προετοιμασία των στελεχών μέσα στο περιβάλλον της Αεροπορίας Στρατού. Το ζητούμενο είναι να συγκροτηθούν πληρώματα και ομάδες υποστήριξης που θα μπορούν να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να αξιολογούν αποστολές με ασφάλεια.



Η εκπαίδευση αφορά τόσο τον έλεγχο του αεροσκάφους όσο και τη διαχείριση της αποστολής. Ο χειριστής των αισθητήρων χρειάζεται να αναζητά, να αναγνωρίζει και να παρακολουθεί αντικείμενα ενδιαφέροντος, ενώ το προσωπικό αξιοποίησης πληροφοριών πρέπει να συσχετίζει την εικόνα με άλλα διαθέσιμα στοιχεία. Η ποιότητα της παρατήρησης εξαρτάται συνεπώς από τον συνδυασμό εξοπλισμού, εμπειρίας και σωστής προετοιμασίας.



Παράλληλα, οι τεχνικοί καλούνται να υποστηρίξουν μια καινούργια πλατφόρμα και τον εξοπλισμό αποστολής της. Οι προληπτικοί έλεγχοι, η συντήρηση και η αντιμετώπιση βλαβών καθορίζουν πόσο συχνά μπορεί να πετά ένα UAV.



Στη Χρυσούπολη η υποδομή για τα επόμενα χρόνια



Η αντίστροφη μέτρηση για τις εργασίες στη Χρυσούπολη δείχνει ότι, παράλληλα με τις παραλαβές, προχωρά η προετοιμασία της μελλοντικής βάσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του OnAlert, αναμένεται να κατασκευαστούν υπόστεγα και οι αναγκαίες εγκαταστάσεις για τη μετακίνηση και την υποστήριξη των νέων μη επανδρωμένων.



Η γεωγραφική θέση της Χρυσούπολης προσφέρει, ως επιχειρησιακή εκτίμηση, πλεονέκτημα για αποστολές προς τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο. Η εγγύτητα στις περιοχές ενδιαφέροντος μπορεί να περιορίζει τον χρόνο μετάβασης και να επιτρέπει μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης αυτονομίας να αφιερώνεται στην παρατήρηση.



Η αποτελεσματικότητα της βάσης θα κριθεί από τη δυνατότητα διατήρησης σταθερού ρυθμού επιχειρήσεων. Αυτό προϋποθέτει οργανωμένη συντήρηση, επάρκεια ανταλλακτικών, προγραμματισμό προσωπικού και αξιόπιστη διαχείριση των δεδομένων. Τα υπόστεγα αποτελούν ένα ορατό τμήμα μιας ευρύτερης υποδομής που χρειάζεται να λειτουργεί καθημερινά.

Το πρώτο UAV τύπου Patroller βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας το πέρασμα του προγράμματος ενίσχυσης της επιτήρησης του Στρατού Ξηράς στη φάση των παραλαβών.Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του OnAlert, το UAV τύπου Patroller έχει παραληφθεί από την Αεροπορία Στρατού και βρίσκεται στη βάση της στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όπου αναμένεται ναΤην ίδια ώρα, δρομολογούνται οι εργασίες στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης για την κατασκευή των υπόστεγων και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων που θα υποστηρίξουν τη μελλοντική εγκατάσταση των Patroller. Εκεί προβλέπεται να βρίσκεται η βάση τους τα επόμενα χρόνια, με προσανατολισμό την κάλυψη των αναγκών επιτήρησης στη Θράκη και στο Αιγαίο.Η πρώτη άφιξη ανοίγει έναν κύκλο που περιλαμβάνει εκπαίδευση χειριστών, προετοιμασία τεχνικού προσωπικού και ένταξη των νέων μέσων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Στόχος είναι η άμεση αξιοποίηση των συστημάτων ώστε οι Σχηματισμοί σε Θράκη και Αιγαίο να αποκτούν έγκαιρη και αξιόπιστη εικόνα, να παρακολουθούν την εξέλιξη μιας κατάστασης και να περιορίζουν τον χρόνο αντίδρασης.