ΚΥΣΕΑ: Παρατείνεται για ένα μήνα η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία – Θα γίνει νέα επαναξιολόγηση

Ολοκληρώθηκε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο συνεδρίασε το απόγευμα της Πέμπτης (01.10.2026), υπό τον πρωθυπ...

Ολοκληρώθηκε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο συνεδρίασε το απόγευμα της Πέμπτης (01.10.2026), υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.To σημερινό ΚΥΣΕΑ αποφάσισε να δοθεί ένας μήνας παράταση στην παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, ενώ θα γίνει νέα επαναξιολόγηση.Επίσης, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα για τον «Σύγχρονο Μαχητή» και για ευρυζωνικά συστήματα επικοινωνίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε προγράμματα υποστήριξης όπως για τα C-27 και τα υποβρύχια, τα C-130 και τα UAV Heron.Ουσιαστικά γίνεται πράξη αυτό που έχει θέσει ως προτεραιότητα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ, δηλαδή να μην αφήσει κανένα οπλικό σύστημα χωρίς υποστήριξη, γι’ αυτό μέσα στα εξοπλιστικά προγράμματα συμπεριλαμβάνονται οι συμφωνίες FOS (Follow On Support).Αναλυτικά τα προγράμματα που πήραν έγκριση:C-27J Spartan – Τεχνική υποστήριξη αναβάθμιση των 8 μεταγωγικών«Σύγχρονος Μαχητής» – Υλικά και εξαρτύσεις ατομικής προστασίας«Σύγχρονος Μαχητής» – Νέος επικοινωνιακός εξοπλισμόςΕυρυζωνικός εξοπλισμός και συστήματα επικοινωνιώνC-130 – Follow On Support (FOS) για τα μεταγωγικά της Πολεμικής ΑεροπορίαςHERON-1 – Υποστήριξη και αναβάθμιση του μη επανδρωμένου συστήματοςΥποβρύχια Type 214 – Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασηςΥποβρύχιο Type 209 – Εργασίες συντήρησης και επισκευής.Μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα. Συζητήθηκαν ακόμη θέματα διάθεσης εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων».