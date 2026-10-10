Στον εισαγγελέα οι τέσσερις συλληφθέντες για το εργατικό δυστύχημα στη Μotor Oil: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος

Ενώπιον του εισαγγελέα Κορίνθου οδηγούνται ο εργολάβος και τρία στελέχη της Motor Oil που συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα κατά το ...



Οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.



Στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων «κατά τη διάρκεια των οποίων προκλήθηκε εκτόνωση και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους».



Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτινάχτηκε από αποσυμπίεση αερίου χωρίς ανάφλεξη, ένα καπάκι με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους.



Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο εργαζόμενοι που δούλευαν σε εργολαβικό συνεργείο, έκαναν εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτες θερμότητας στη μονάδα U – 607.

Ενώπιον του εισαγγελέα Κορίνθου οδηγούνται ο εργολάβος και τρία στελέχη της Motor Oil που συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα κατά το οποίο πέθανε ένας εργαζόμενος ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.Οι νέες συλλήψεις αφορούν έναν 36χρονο υπεύθυνο εργοδηγό, έναν 50χρονο υπεύθυνο Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας, έναν 34χρονο χειριστή έργου, καθώς και τον εργολάβο του έργου. Ο τελευταίος συνελήφθη χθες (Παρασκευή 9/10) μετά το δυστύχημα.