Βόλος: Μιλούσε με μοντέλα στο OnlyFans και απείλησε τη σύντροφό του όταν τον «έπιασε στα πράσα»

Έντονος καβγάς μεταξύ ενός 38χρονου και της 30χρονης συντρόφου του σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 22/10 στη Νέα Ιωνία Βόλου, με αφο...



Η σύλληψη και η αναβολή της δίκης



Η 30χρονη μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συντρόφου της για ενδοοικογενειακή απειλή.



Ο 38χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την επόμενη ημέρα, έπειτα από αίτημα του κατηγορουμένου, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Μέχρι τότε, αφέθηκε ελεύθερος.

Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν



Το δικαστήριο επέβαλε στον 38χρονο περιοριστικούς όρους, με στόχο την αποφυγή νέας έντασης μεταξύ του ζευγαριού.



Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να αποχωρήσει από την κοινή κατοικία και να μην πλησιάζει την 30χρονη σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Έντονος καβγάς μεταξύ ενός 38χρονου και της 30χρονης συντρόφου του σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 22/10 στη Νέα Ιωνία Βόλου, με αφορμή, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, λογαριασμό που φέρεται να διατηρούσε ο άνδρας στην πλατφόρμα OnlyFans.Σύμφωνα με πληροφορίες, η 30χρονη φέρεται να διαπίστωσε ότι ο σύντροφός της συνομιλούσε με μοντέλα στην πλατφόρμα. Όταν του ζήτησε εξηγήσεις, ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, σύμφωνα με τα γεγονότα.Κατά την καταγγελία της, ο 38χρονος την απείλησε λέγοντάς της «θα δεις τι θα πάθεις», με αποτέλεσμα να τρομοκρατηθεί και να απευθυνθεί στις Αρχές.