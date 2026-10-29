«OI ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ».... Ολόκληρη η ΤΑΙΝΙΑ με θέμα την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ απέναντι στους συνεργάτες των Γερμανών τους Βούλγαρους!

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Απρίλιος του 1941. Οι Γερμανοί μετά την εισβολή τους στην Ελλάδα, και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιτρέψουν την είσοδο Βουλγαρικών στρατευμάτων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τις παραδίδουν στους Βούλγαρους και τους κομιτατζήδες.Οι Βούλγαροι αρχίζουν και πάλι την τρομοκρατία και τις βιαιότητες εις βάρος του ελληνικού πληθυσμού της Μακεδονίας. Ενώ συμβαίνουν αυτά, ένας Έλληνας αξιωματικός από την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, ο Νίκος Δεβετζής (Γιάννης Βόγλης), με το φίλο του, το Βασίλη Άνθιμο (Πέτρος Φυσσούν), αποφασίζουν να γυρίσουν στο χωριό τους που βρίσκεται υπό την κατοχή ομάδας κομιτατζήδων με επικεφαλής τον Στεπάν Ράικο (Λάκης Κομνηνός) και αρχίζουν την Αντίσταση κατά των Βουλγάρων.