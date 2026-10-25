Τουρκία: Νέα πρόκληση και Νέα Navtex για τον αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

Σε νέα προκλητική κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα, εκδίδοντας NAVTEX για την πραγματοποίηση υποθαλάσσιων ερευνών ενόψει...

Σε νέα προκλητική κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα, εκδίδοντας NAVTEX για την πραγματοποίηση υποθαλάσσιων ερευνών ενόψει της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και τα Κατεχόμενα.Νέα κινητικότητα καταγράφεται στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία εξέδωσε Navtex για τη διενέργεια ερευνών που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ των τουρκικών ακτών και των κατεχομένων της Κύπρου.Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2026 από τον σταθμό της Αττάλειας και επικαλείται το TRT Haber, προγραμματίζεται η διενέργεια επιστημονικών ερευνών και υποθαλάσσιων μελετών σε καθορισμένες συντεταγμένες στην Ανατολική Μεσόγειο.Στο πλαίσιο του έργου, οι έρευνες που θα πραγματοποιηθούν σε 12 καθορισμένα σημεία με γεωγραφικές συντεταγμένες στη Μεσόγειο θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Οκτωβρίου και συνεχιστούν έως τις 31 Δεκεμβρίου.Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στις 23 Οκτωβρίου από τον σταθμό NAVTEX της Αττάλειας.Οι εργασίες θα διεξαχθούν από τα πλοία R/V Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer και Kırıcı. Οι ναυτικοί που θα διέρχονται από την περιοχή κλήθηκαν «να τηρούν ασφαλή απόσταση από τα πλοία που εκτελούν τις εργασίες».Οι εργασίες, οι οποίες καλύπτουν το διάστημα από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, αποσκοπούν στη «δρομολόγηση του σχεδιαζόμενου έργου μεταφοράς φυσικού αερίου» από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε 12 καθορισμένες συντεταγμένες στη Mεσόγειο Θάλασσα.



