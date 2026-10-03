Ισραήλ: IDF – Μοσάντ «κηρύσσουν πόλεμο» στην τουρκική «γαλάζια πατρίδα»

Οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ Μοσάντ, στοχοποιούν το “Τουρκολυβικο Μνημόνιο” το οποίο αποτελεί την καρδιά της ...