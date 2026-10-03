Ισραήλ: IDF – Μοσάντ «κηρύσσουν πόλεμο» στην τουρκική «γαλάζια πατρίδα»

Οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ Μοσάντ, στοχοποιούν το “Τουρκολυβικο Μνημόνιο” το οποίο αποτελεί την καρδιά της ...
Οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ Μοσάντ, στοχοποιούν το “Τουρκολυβικο Μνημόνιο” το οποίο αποτελεί την καρδιά της “Γαλάζιας Πατρίδας”. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, το Τουρκολυβικο Μνημόνιο απειλεί τις Συμφωνίες του Ισραήλ με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.
TOY ΑΝΓΟΥ ε.α. ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ
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Το εβραϊκό κράτος έχει παρατηρήσει ότι η Τουρκία επιχειρεί να επεκτείνει την περιοχή της “Γαλάζιας Πατρίδας” νοτιότερα προς Συρία, Λίβανο και Γάζα – Ισραήλ. Η Άγκυρα επιδιώκει να έχει ναυτική παρουσία στην περιοχή του Λιβάνου και νοτιότερα με αφορμή τον τερματισμό της αποστολής της πολυεθνικής Δύναμης UNIFILm.
Ήδη οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποιούν το τελευταίο διάστημα αεροναυτικές ασκήσεις πολύ νοτιότερα της Κύπρου προς το Ισραήλ. Μήπως η στρατιωτική σύγκρουση των δύο δεν θα πρέπει να αναμένεται στη Συρία αλλά στην Ανατολική Μεσόγειο;
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