Χουλιέτα Γκαγιέγο: H 24χρονη αθλήτρια του στίβου ανάμεσα στα 69 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία

Ο ισπανικός αθλητισμός έχει ένα επιπλέον λόγο για να βυθιστεί στο πένθος από το χθεσινό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η 24χρονη Ισπανίδα αθλήτ...



Όλος ο σύλλογος είναι συντετριμμένος και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τους φίλους της, τους συναθλητές της και όλους όσους την αγαπούσαν.

Καλό ταξίδι, Χουλιέτα. Θα είσαι πάντα κομμάτι της οικογένειας της Sprint».







Ως ένδειξη πένθους, η Agrupación Deportiva Sprint αποφάσισε να τηρήσει απόψε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Γκαγιέγο και των υπολοίπων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα:



«Σήμερα, θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της αθλήτριάς μας, Χουλιέτα Γκαγιέγο ως φόρο τιμής στη ζωή της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Παρακουέγιος (Paracuellos) και της Σάντα Άνα (Santa Ana), στις 18:00 και στις 19:30 αντίστοιχα, και στις δύο τοποθεσίες. Ο σύλλογος εκφράζει την αγάπη και τη στήριξή του στην οικογένειά της, τους φίλους και τους συναθλητές της, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Θα είσαι πάντα στη σκέψη μας, Χουλιέτα». Όλος ο σύλλογος είναι συντετριμμένος και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τους φίλους της, τους συναθλητές της και όλους όσους την αγαπούσαν.Καλό ταξίδι, Χουλιέτα. Θα είσαι πάντα κομμάτι της οικογένειας της Sprint».Ως ένδειξη πένθους, η Agrupación Deportiva Sprint αποφάσισε να τηρήσει απόψε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Γκαγιέγο και των υπολοίπων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα:«Σήμερα, θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της αθλήτριάς μας, Χουλιέτα Γκαγιέγο ως φόρο τιμής στη ζωή της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Παρακουέγιος (Paracuellos) και της Σάντα Άνα (Santa Ana), στις 18:00 και στις 19:30 αντίστοιχα, και στις δύο τοποθεσίες. Ο σύλλογος εκφράζει την αγάπη και τη στήριξή του στην οικογένειά της, τους φίλους και τους συναθλητές της, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Θα είσαι πάντα στη σκέψη μας, Χουλιέτα».

Ο ισπανικός αθλητισμός έχει ένα επιπλέον λόγο για να βυθιστεί στο πένθος από το χθεσινό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η 24χρονη Ισπανίδα αθλήτρια του στίβου (άλμα εις μήκος και 60μ.) Χουλιέτα Γκαγιέγο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 69-έως τώρα- επιβεβαιωμένα θύματα της σφοδρής σύγκρουσης τρένων υψηλής ταχύτητας AVE και Iryo που σημειώθηκε στην περιοχή Ούρντα της επαρχίας Τολέδο.Με καταγωγή από τη Μαδρίτη, διέμενε- το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία και θεωρούνταν μια από τις μεγάλες υποσχέσεις του ισπανικού στίβου, έχοντας καταλάβει την 4η θέση στο Πρωτάθλημα Ισπανίας το 2023.Τη θλιβερή είδηση ​​επιβεβαίωσε ο σύλλογος Agrupación Deportiva Sprint (AD Sprint) της Μαδρίτης μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ακόλουθη ανακοίνωση:«Σήμερα είναι μια πολύ θλιβερή ημέρα για ολόκληρη την οικογένεια της AD Sprint. Αποχαιρετούμε την αθλήτριά μας Χουλιέτα Γκαγιέγο, μέλος της ομάδας αλμάτων μας, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρντα (Τολέδο).