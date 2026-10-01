Flydubai: «Θρησκευτικός εξτρεμιστής» ο Ομανός συγκυβερνήτης - Τι λέει συνάδελφός του

Στο κίνητρο του δράστη επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες για το πρωτοφανές περιστατικό στην πτήση της flydubai, την ώρα που συνάδελφος του...

Στο κίνητρο του δράστη επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες για το πρωτοφανές περιστατικό στην πτήση της flydubai, την ώρα που συνάδελφος του Ομανού συγκυβερνήτη τον χαρακτηρίζει «θρησκευτικό εξτρεμιστή», υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες.Ο πιλότος ανέφερε στο ισραηλινό Channel 16 ότι ο Ομανός συγκυβερνήτης είχε ενταχθεί στη Flydubai μόλις πριν από οκτώ μήνες. «Προσευχόταν υπερβολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες», δήλωσε στο ισραηλινό δίκτυο.Ο Ζβίκα Μένες, ένας από τους επιβάτες που βοήθησαν στην ακινητοποίηση του δράστη στην πτήση της Flydubai, περιέγραψε στα ισραηλινά μέσα πώς ο ίδιος και άλλοι δύο επιβάτες κατάφεραν να τον δέσουν χρησιμοποιώντας zip ties και ακουστικά.Μιλώντας στη δημόσια ισραηλινή τηλεόραση Kan, ο Μένες ανέφερε ότι ένας πιλότος που ταξίδευε ως επιβάτης μπήκε στο πιλοτήριο όταν άκουσε φωνές.«Τότε είδαμε τα μαχαιρώματα και τους είδαμε να βγαίνουν από το πιλοτήριο. Ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Τρεις από εμάς πέσαμε πάνω του και τον ακινητοποιήσαμε», είπε.«Ένας ακόμη πιλότος, που καθόταν στην καμπίνα των επιβατών, μπήκε για να αντικαταστήσει τον άλλο πιλότο και ουσιαστικά αυτοί προσγείωσαν το αεροσκάφος», πρόσθεσε.Ερωτηθείς πώς κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο Μένες απάντησε: «Πέσαμε πάνω του και οι τρεις με δύναμη και τον δέσαμε με τα δικά του zip ties και με ακουστικά. Έτσι τον ακινητοποιήσαμε».Στο μεταξύ, σοβαρά ερωτήματα με πολιτικές και διπλωματικές προεκτάσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ το γεγονός ότι συγκυβερνήτης της πτήσης της Flydubai ήταν υπήκοος του Ομάν, χώρας που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.Στην έρευνα για το περιστατικό, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, συμμετέχουν πολλές ισραηλινές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Σιν Μπετ, η Μοσάντ, ο στρατός και το υπουργείο Μεταφορών.Όπως αποκαλύπτει το ισραηλινό Channel 12, στο πλαίσιο των ερευνών που ξεκίνησαν μετά το πρωτοφανές περιστατικό στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ, διαπιστώθηκε ότι δεκάδες Ομανοί πιλότοι έχουν προσγειωθεί στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια με πτήσεις της Flydubai.Οι πληροφορίες εγείρουν ερωτήματα στο Ισραήλ για τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνονταν όλα αυτά τα χρόνια τα πληρώματα της αεροπορικής εταιρείας για πτήσεις προς τη χώρα και, ειδικότερα, μέλη πληρωμάτων που είναι υπήκοοι κρατών τα οποία δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.Οι ισραηλινές αρχές επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο δόθηκε άδεια στους συγκεκριμένους πιλότους, ποια στοιχεία για την ταυτότητα των μελών των πληρωμάτων είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και εάν οι αρμόδιοι που ενέκριναν τις πτήσεις γνώριζαν ότι επρόκειτο για υπηκόους του Ομάν.Παράλληλα, εξετάζονται οι ενέργειες της Flydubai και οι πληροφορίες που παρείχε στις ισραηλινές αρχές σχετικά με τα πληρώματα των πτήσεών της.Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στο κατά πόσο οι άδειες που είχαν δοθεί ήταν σύμφωνες με τις ισχύουσες διαδικασίες, καθώς και στο εάν απαιτούνται πλέον αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται και εγκρίνονται τα ξένα πληρώματα σε πτήσεις προς το Ισραήλ.Πηγή: skai.gr