Financial Times: Η Ρωσία σχεδιάζει δολοφονίες στην Ευρώπη με στόχο στελέχη αμυντικών εταιρειών

Εκπρόσωποι πέντε διαφορετικών ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσαν ότι η Ρωσία διέταξε την επέκταση των δολιοφθορών και των υβριδικών...

Εκπρόσωποι πέντε διαφορετικών ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσαν ότι η Ρωσία διέταξε την επέκταση των δολιοφθορών και των υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη για να αποδυναμώσει σημαντικά την υποστήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, σχεδιάζοντας δολοφονίες πολιτών.Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών λένε ότι οι δολοφονίες Ευρωπαίων πολιτών, που κάποτε θεωρούνταν ταμπού ακόμη και για τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό μέρος αυτών των σχεδίων.Σύμφωνα με την προειδοποίηση, πράκτορες του Κρεμλίνου θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν στελέχη και άλλους ανώτερους υπαλλήλους σε αμυντικές εταιρείες. Τα στελέχη μικρότερων εταιρειών διατρέχουν επίσης κίνδυνο, ιδίως όσοι ασχολούνται με την κατασκευή drones ή των εξαρτημάτων τους.Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας (BfV) δήλωσε ότι ο οργανισμός έχει εντείνει σημαντικά τη συνεργασία του με τους υπαλλήλους και τα στελέχη γερμανικών αμυντικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης να προσλάβουν ιδιωτικές ομάδες εγγύς προστασίας.«Η Ρωσία εμπλέκεται στον σκόπιμο σχεδιασμό πράξεων βίας κατά ατόμων από κρατικούς ή κρατικά ελεγχόμενους φορείς. Παρατηρούμε μια περαιτέρω εξέλιξη αυτών των ενεργειών όσον αφορά τους στόχους, τις μεθόδους και τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δομών οργανωμένου εγκλήματος », προειδοποίησε τους Γερμανούς νομοθέτες ο επικεφαλής της BfV, Σινάν Σέλεν.Αρκετά στελέχη εταιρειών του αμυντικού κλάδου δήλωσαν στους Financial Times ότι έχουν ενισχύσει την προσωπική τους ασφάλεια τους τελευταίους έξι μήνες κατόπιν συμβουλής των υπηρεσιών ασφαλείας της κυβέρνησης. Άλλοι δήλωσαν ότι έλαβαν τέτοια μέτρα μόνο όταν ταξίδευαν στο εξωτερικό.Η ευθύνη για πιθανές απόπειρες δολοφονίας αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην GRU, την υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ρωσίας.Σύμφωνα με πηγές πληροφοριών, Ρώσοι αξιωματικοί συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο με ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, χρησιμοποιώντας διασυνοριακά δίκτυα πρακτόρων και κατανέμοντας τη συλλογή πληροφοριών, την εφοδιαστική, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση μεταξύ διαφορετικών πυρήνων ή ατόμων, αντί να βασίζονται σε «μίας χρήσης» πράκτορες που στρατολογούνται online έναντι χρημάτων.Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν ήδη αποκαλυφθεί και ματαιωθεί ενεργά σχέδια. Σε άλλες, έχει παρατηρηθεί ύποπτη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της καθημερινής ρουτίνας ατόμων στο σπίτι και στην εργασία.«Ο κύριος στόχος από τη ρωσική οπτική γωνία εξακολουθεί να είναι ψυχολογικός. Απλώς κάνοντας τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι μπορεί να είναι στόχος, έχουν το αποτέλεσμά τους. Θέλουν τα άτομα να το σκεφτούν δύο φορές πριν κάνουν δουλειές με την Ουκρανία», δήλωσε ένας αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών.