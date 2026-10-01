Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη: Έπιασαν Σέρβο με ερυθρά αγγελία – Δόθηκε «σήμα» ότι θα συμμετάσχει σε δολοφονία στην Ελλάδα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (30/9/26) στις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης καθώς έφτασαν πληροφορίες ότι σε κεντρικό ξε...

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (30/9/26) στις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης καθώς έφτασαν πληροφορίες ότι σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, βρισκόταν 26χρονος Σέρβος που διώκεται με ερυθρά αγγελία και μάλιστα, οι πηγές ανέφεραν ότι μπορεί να συμμετάσχει σε ανθρωποκτονία στη χώρα μας…Η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελέστηκε με απόλυτη μυστικότητα στη Θεσσαλονίκη από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και προσήχθησαν τέσσερις Σέρβοι, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο 26χρονος.Αρχικά οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν έλεγχο στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια στήθηκε επιχείρηση από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε γνωστό καφέ, σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο, κατά την οποία και προσήχθησαν οι τέσσερις.Τώρα, αναμένεται η πλήρης ταυτοποίηση του 26χρονου σε συνεννόηση με τις σερβικές αρχές. Σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για υπόθεση ληστείας, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί από τις σερβικές αρχές και με άλλες εγκληματικές πράξεις.Τα τέσσερα άτομα είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη από τις 26 Σεπτεμβρίου.