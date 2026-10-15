Πολεμική Αεροπορία: Πενθήμερος εορτασμός για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ – F-16 «Ζευς» σε τέσσερις πόλεις

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, αεροπορικών επιδείξεων και επισκέψεων στις Αεροπορικές Βάσεις θα τιμήσει η Πολεμική Αεροπορία τον Πρ...



Ανοιχτές οι Αεροπορικές Βάσεις για το κοινό



Από την Τετάρτη 4 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου προβλέπονται μετασταθμεύσεις αεροσκαφών, προκειμένου να εμπλουτιστούν οι στατικές εκθέσεις των Μονάδων, καθώς και στατικές και φωτογραφικές εκθέσεις.



Θα πραγματοποιηθούν ακόμη εκδηλώσεις Αεραθλητικών Σωματείων και Αερομοντελισμού σε Αεροπορικές Βάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων και φιλοξενία μαθητών από ακριτικές περιοχές.













Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, αεροπορικών επιδείξεων και επισκέψεων στις Αεροπορικές Βάσεις θα τιμήσει η Πολεμική Αεροπορία τον Προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Νοέμβριο του 2026.Οι κύριες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 4 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι πρώτες δράσεις αρχίζουν ήδη από τις 30 Οκτωβρίου στο Μετρό Συντάγματος. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επιδείξεις των F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος», διελεύσεις αεροσκαφών, εκθέσεις, προσομοιωτές F-16 και F-35 και εκδηλώσεις σε μονάδες της ΠΑ.Από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026 θα λειτουργεί περίπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σταθμού Μετρό «Σύνταγμα».Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό από τις 09:00 έως τις 21:00.Στον χώρο θα υπάρχουν προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, συσκευές εικονικής πραγματικότητας, σημεία ενημέρωσης της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, καθώς και στατικά αεροπορικά εκθέματα.Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης συναυλία της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας.