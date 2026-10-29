Τέσσερις οι νεκροί από την πτώση του ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου της EUFOR στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν, ο εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση, από την πτώση του ιταλικού στρατιωτικού ε...



Το ελικόπτερο είχε ενταχθεί στην αποστολή Eufor Althea.



«Η Eufor μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένα ιταλικό CH-47 Chinook της Eufor συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στο Μπρτσκο (στη βορειοανατολική Βοσνία). Από το δυστύχημα, πολλά μέλη του προσωπικού της Eufor βρήκαν τραγικό θάνατο και άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά» ανέφερε η ιταλική διοίκηση της ευρωπαϊκής δύναμης.



Στην ανακοίνωσή της, η Eufor δεν διευκρινίζει την εθνικότητα των θυμάτων. Αναφέρει ακόμη ότι το ελικόπτερο εκτελούσε «επιχείρηση ρουτίνας» και ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών.



Βίντεο από τη στιγμή της συντριβήςΣτα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε βίντεο που, σύμφωνα με το βοσνιακό μέσο Avaz, καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το αεροσκάφος να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.



Αμέσως μετά το δυστύχημα, στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας της περιφέρειας Μπρτσκο, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και η διερεύνηση των συνθηκών της πτώσης.





Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν, ο εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση, από την πτώση του ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Chinook στη Βοσνία.