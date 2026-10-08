Αιγαίο: Πέντε τουρκικά drones και ένα ATR-72 έκαναν παραβάσεις και παραβιάσεις του εναέριου χώρου

Πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 της Τουρκίας πραγματοποίησαν σήμερα (08.10.2026) παραβάσεις...

Πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 της Τουρκίας πραγματοποίησαν σήμερα (08.10.2026) παραβάσεις του FIR Αθηνών και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο.Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ, τα drones από την Τουρκία έκαναν 5 παραβάσεις και 5 παραβιάσεις, ενώ το ATR-72 έκανε 2 παραβάσεις στο FIR Αθηνών.Οι σημερινές παραβιάσεις καταγράφηκαν στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.