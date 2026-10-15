Combat Management System SETIS: Ο «εγκέφαλος» των FDI που μετατρέπει την πληροφορία μέσω ΑΙ σε ισχύ για το Πολεμικό Ναυτικό

Εν αναμονή της παραλαβής της φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ», της δεύτερης ελληνικής FDI, οι νέες πληροφορίες για το σύστημα μάχης SETIS αναδεικνύουν ...



Από τον εντοπισμό στην απόφαση



Το Sea Fire προσφέρει στη φρεγάτα στοιχεία για την εναέρια και την επιφανειακή εικόνα. Τα σόναρ Kingklip Mk2 και CAPTAS-4 Compact προσθέτουν πληροφορίες για το υποθαλάσσιο περιβάλλον, ενώ τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου συμπληρώνουν τις δυνατότητες επιτήρησης και αξιολόγησης. Αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία του εξοπλισμού που έχει ανακοινώσει η Thales για τις ελληνικές FDI.



Το SETIS είναι ο συνδετικός κρίκος που επιτρέπει την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους μέσα από το Κέντρο Πληροφοριών Μάχης. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα δείχνει την πρακτική σημασία. Η εμφάνιση μιας επαφής στο ραντάρ δεν σημαίνει από μόνη της ότι πρόκειται για εχθρικό στόχο. Το πλήρωμα πρέπει να εξετάσει την αναγνώριση, την πορεία, την ταχύτητα και τη συμπεριφορά της, μαζί με τις υπόλοιπες διαθέσιμες πληροφορίες.



Το ζητούμενο είναι αυτά τα στοιχεία να παρουσιάζονται με τρόπο που διευκολύνει την αξιολόγηση, ιδιαίτερα όταν πολλές επαφές απαιτούν προσοχή ταυτόχρονα. Έτσι, ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί του Κέντρου Πληροφοριών Μάχης αποκτούν καλύτερη βάση για να αποφασίσουν αν χρειάζεται περαιτέρω παρακολούθηση, αλλαγή της διάταξης ή χρήση όπλων, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής.





Τα δευτερόλεπτα που κρίνουν την αντίδραση



Στη σύγχρονη ναυτική μάχη, ο χρόνος ανάμεσα στον εντοπισμό και στην αντίδραση μπορεί να είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Ένα βλήμα που πλησιάζει χαμηλά πάνω από τη θάλασσα αφήνει διαφορετικό περιθώριο από ένα αεροσκάφος που παρακολουθείται σε μεγαλύτερη απόσταση. Η επιχειρησιακή αξία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μάχης βρίσκεται στην υποστήριξη ολόκληρης αυτής της ακολουθίας: εντοπισμός, αξιολόγηση, απόφαση και αντίδραση. Όσο ταχύτερα σχηματίζεται μια αξιόπιστη εικόνα, τόσο περισσότερο χρόνο διαθέτει το πλήρωμα για να ενεργήσει.



Στην ελληνική διαμόρφωση των FDI, η Naval Group έχει προβλέψει Aster, RAM, πυροβόλο 76 χιλιοστών, Exocet και τορπίλες MU90. Η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους συνδέεται με την εγκατάσταση και την πιστοποίηση του αντίστοιχου εξοπλισμού σε κάθε πλοίο. Για την αντιαεροπορική άμυνα, η σημασία είναι εύκολα κατανοητή καθώς οι Aster, το RAM και το πυροβόλο έχουν διαφορετικούς ρόλους και δυνατότητες. Το πλήρωμα χρειάζεται να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο μέσα στη συνολική αντίδραση της φρεγάτας, λαμβάνοντας υπόψη την απειλή, τον χρόνο και τα αποθέματα πυρομαχικών.



Το SETIS αποτελεί το κεντρικό περιβάλλον που υποστηρίζει αυτή τη διαχείριση. Η παρουσία ισχυρών όπλων αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύεται από έγκαιρη και σωστά οργανωμένη απόφαση.



Προστασία και για τη ναυτική δύναμη



Η επιχειρησιακή σημασία για το Πολεμικό Ναυτικό εκτείνεται πέρα από την αυτοπροστασία της FDI. Ως πρακτική συνέπεια του συνδυασμού αισθητήρων και αντιαεροπορικών όπλων, οι νέες φρεγάτες μπορούν να αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην προστασία μιας ναυτικής δύναμης.



Σε ένα ενδεικτικό σενάριο συνοδείας, η αποστολή περιλαμβάνει και την προστασία των άλλων πλοίων. Το πλήρωμα χρειάζεται να εξετάζει προς ποια μονάδα κατευθύνεται μια απειλή, πώς εξελίσσεται η κατάσταση και ποιες επιλογές αντίδρασης διαθέτει.



Η κοινή παρουσίαση των πληροφοριών βοηθά στην αξιολόγηση της απειλής μέσα στο σύνολο της αποστολής. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για επιχειρήσεις συνοδείας, προστασίας θαλάσσιων μεταφορών και διατήρησης ναυτικής παρουσίας μακριά από τις βάσεις. Η πραγματική έκταση της προστασίας εξαρτάται από τη θέση των πλοίων, τη γεωμετρία της επίθεσης, το είδος των στόχων και τα διαθέσιμα όπλα. Το όφελος για τον ελληνικό σχεδιασμό είναι συγκεκριμένο, καθώς δίνει περισσότερες επιλογές στην οργάνωση και στην προστασία των δυνάμεων που αναπτύσσονται στη θάλασσα. Περισσότερα ΕΔΩ Η επιχειρησιακή σημασία για το Πολεμικό Ναυτικό εκτείνεται πέρα από την αυτοπροστασία της FDI. Ως πρακτική συνέπεια του συνδυασμού αισθητήρων και αντιαεροπορικών όπλων, οι νέες φρεγάτες μπορούν να αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην προστασία μιας ναυτικής δύναμης.Σε ένα ενδεικτικό σενάριο συνοδείας, η αποστολή περιλαμβάνει και την προστασία των άλλων πλοίων. Το πλήρωμα χρειάζεται να εξετάζει προς ποια μονάδα κατευθύνεται μια απειλή, πώς εξελίσσεται η κατάσταση και ποιες επιλογές αντίδρασης διαθέτει.Η κοινή παρουσίαση των πληροφοριών βοηθά στην αξιολόγηση της απειλής μέσα στο σύνολο της αποστολής. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για επιχειρήσεις συνοδείας, προστασίας θαλάσσιων μεταφορών και διατήρησης ναυτικής παρουσίας μακριά από τις βάσεις. Η πραγματική έκταση της προστασίας εξαρτάται από τη θέση των πλοίων, τη γεωμετρία της επίθεσης, το είδος των στόχων και τα διαθέσιμα όπλα. Το όφελος για τον ελληνικό σχεδιασμό είναι συγκεκριμένο, καθώς δίνει περισσότερες επιλογές στην οργάνωση και στην προστασία των δυνάμεων που αναπτύσσονται στη θάλασσα.

Εν αναμονή της παραλαβής της φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ», της δεύτερης ελληνικής FDI, οι νέες πληροφορίες για το σύστημα μάχης SETIS αναδεικνύουν μια λιγότερο ορατή, αλλά καθοριστική πλευρά των νέων πλοίων. Πίσω από το ραντάρ Sea Fire, τους πυραύλους Aster και τα σύγχρονα σόναρ βρίσκεται ο ψηφιακός «εγκέφαλος» που συνδέει τους αισθητήρες με τα όπλα και βοηθά το πλήρωμα να αντιδράσει έγκαιρα. Για το Πολεμικό Ναυτικό, η αξία του αποτυπώνεται στη διαχείριση πολλαπλών απειλών, στην προστασία μιας ναυτικής δύναμης και στη συνεργασία με τον υπόλοιπο Στόλο.Η ισχύς μιας σύγχρονης φρεγάτας δεν μετριέται μόνο από τον αριθμό των πυραύλων της ή από την απόσταση στην οποία μπορεί να εντοπίσει έναν στόχο. Εξίσου σημαντικό είναι πόσο γρήγορα το πλήρωμα καταλαβαίνει τι συμβαίνει, ξεχωρίζει την πραγματική απειλή και οργανώνει την αντίδρασή του.Αυτόν τον ρόλο αναλαμβάνει στις FDI το Combat Management System SETIS. Συγκεντρώνει και συνδυάζει τις πληροφορίες των συστημάτων μάχης, παρουσιάζει την τακτική εικόνα στο Κέντρο Πληροφοριών Μάχης και υποστηρίζει τη διαχείριση των όπλων. Με απλά λόγια, βοηθά τη φρεγάτα να λειτουργεί ως ένα ενιαίο επιχειρησιακό σύνολο. Μάλιστα, η Naval Group έχει επιβεβαιώσει ότι το Σύστημα Μάχης των ελληνικών FDI περιλαμβάνει ειδικές δυνατότητες για τις απαιτήσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται, επομένως, για εφαρμογή της οικογένειας SETIS προσαρμοσμένη στον εξοπλισμό και στις ανάγκες των ελληνικών πλοίων.Για τα ελληνικά πληρώματα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο Αιγαίο, μια φρεγάτα επιχειρεί ανάμεσα σε νησιά, εμπορικά και επιβατηγά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να χρειάζεται να επιτηρεί μια ευρύτερη περιοχή, να συνοδεύει άλλες Μονάδες και να αντιμετωπίζει απειλές από διαφορετικές κατευθύνσεις. Σε αυτές τις συνθήκες, το κρίσιμο είναι να φτάνει στους χειριστές μια εικόνα που μπορούν να κατανοήσουν, να αξιοποιήσουν εγκαίρως και να τη μεταφέρουν άμεσα σε άλλες πλατφόρμες.