Η στιγμή που εξοργισμένος Παριζιάνος πετά καυτό νερό σε διαδηλωτές από το παράθυρό του

Ένας εξοργισμένος κάτοικος του Παρισιού καταγράφηκε να ρίχνει μια κατσαρόλα με καυτό νερό σε κουκουλοφόρους ταραξίες, την ώρα που η γαλλ...

Ένας εξοργισμένος κάτοικος του Παρισιού καταγράφηκε να ρίχνει μια κατσαρόλα με καυτό νερό σε κουκουλοφόρους ταραξίες, την ώρα που η γαλλική πρωτεύουσα συγκλονιζόταν από μαζικές διαδηλώσεις και λεηλασίες το Σαββατοκύριακο.Σε βίντεο από ζωντανή μετάδοση στο TikTok, ο κάτοικος φαίνεται να παρακολουθεί από το διαμέρισμά του τα επεισόδια που εκτυλίσσονται στους δρόμους του Παρισιού.Στη συνέχεια, μπαίνει στο εσωτερικό του διαμερίσματος και επιστρέφει στο μπαλκόνι κρατώντας μια ασημένια κατσαρόλα με υγρό, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν βραστό νερό. Αμέσως μετά, το αδειάζει στον δρόμο από κάτω.Οι μαυροντυμένοι ταραξίες φαίνονται να τρέπονται σε φυγή, ενώ στο βάθος αναβοσβήνουν μπλε φώτα.Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι την Κυριακή συνελήφθησαν 855 άτομα στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας, μετά τις συγκρούσεις βίαιων ομάδων με τις δυνάμεις ασφαλείας και τις λεηλασίες καταστημάτων