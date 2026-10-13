Οι Χούτι βομβαρδίζουν τη Σαουδική Αραβία – Ο Νετανιάχου θέλει να βοηθήσει αλλά ο Πρίγκιπας Διάδοχος είναι διστακτικός

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ασκεί πιέσεις στη Σαουδική Αραβία, μέσω Αμερικανών διαμεσολαβητών, προκειμένου ...

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ασκεί πιέσεις στη Σαουδική Αραβία, μέσω Αμερικανών διαμεσολαβητών, προκειμένου να δοθεί άδεια στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να συμμετάσχουν σε πλήγματα κατά των Χούτι στην Υεμένη, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλούνται ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης.Η φερόμενη αυτή πρωτοβουλία θα προέβλεπε τη συμμετοχή του Ισραήλ στη στρατιωτική εκστρατεία της Σαουδικής Αραβίας, ενισχύοντας ενδεχομένως τους δεσμούς και διανοίγοντας το δρόμο προς μια ιστορική συμφωνία ομαλοποίησης των σχέσεων.Ωστόσο, ο Πρίγκιπας Διαδόχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, φέρεται να εμφανίζεται διστακτικός να εγκρίνει την ισραηλινή εμπλοκή, λόγω ανησυχιών για το πώς θα εκληφθεί κάτι τέτοιο από τη σαουδαραβική κοινή γνώμη.Ξεχωριστή αναφορά υποδεικνύει ότι η Σαουδική Αραβία έχει ήδη απορρίψει την ισραηλινή βοήθεια.Προειδοποιητικά μηνύματα αναβοσβήνουν στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων στη Σαουδική Αραβία, καθώς το Ριάντ βρίσκεται αντιμέτωπο με ακόμη μία εναέρια απειλή.Πληροφορίες αναφέρουν ότι πυραυλοι και drones των Χούτι στοχεύουν εκ νέου τη Σαουδική Αραβία, με ισχυρές εκρήξεις να ακούγονται γύρω από την πρωτεύουσα.Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters μεταδίδει ανανεωμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones από την Υεμένη τη Δευτέρα 12/10, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης μεταξύ Χούτι και Σαουδικής Αραβίας.Η προειδοποίηση που εμφανίζεται παραπάνω αναφέρει στους κατοίκους:«Η περιοχή βρίσκεται υπό εχθρική εναέρια απειλή. Παρακαλείστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας, να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους ή σε ασφαλές σημείο μακριά από παράθυρα και πόρτες».Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ έχει δεχθεί επανειλημμένα πλήγματα τις τελευταίες ημέρες, με τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου να αφήνουν πίσω τους τουλάχιστον 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.