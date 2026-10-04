Τρόμος για δύο ανήλικους στο Αίγιο: Αυτοκίνητο σταμάτησε πλάι τους, βγήκαν από μέσα και τους έδειραν, ένας τραυματίας από σουγιά

«Γιατί με κοιτάς ρε φίλε», ρώτησε ο συνοδηγός το ένα από τα παιδιά. Η αρνητική απάντηση δεν τον ικανοποίησε και κατέβηκε από το αυτοκίνητο έτοιμος για καυγά. Επιτέθηκε στους δύο νέους (ανάλογης ηλικίας και ο δράστης) με αγριότητα.



«Παραλίγο να σκοτώσουν τα παιδιά μας. Είναι επικίνδυνοι αυτοί οι τύποι» έλεγε στο tempo24 γεμάτη αγωνία στενή συγγενής ενός από τους 15χρονους. «Ευτυχώς βρέθηκε ένας περαστικός βοήθησε τα παιδιά και τα μετάφερε στο Αστυνομικό Τμήμα» ανέφερε.



Οι δύο νέοι είχαν δεχθεί χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ ο ένας είχε τραυματιστεί από σουγιά, όπως είπε η συγγενής του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε καθώς είχε επιπόλαια τραύματα.



«Ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να παρασύρει με το ΙΧ τα παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και έχουν κατ’ επανάληψη προκαλέσει προβλήματα στην περιοχή. Μάλιστα φεύγοντας από το σημείο του επεισοδίου απείλησαν τα θύματα τους λέγοντας πως “θα σας αποτελειώσουμε"», είπε η συγγενής του Μάριου σοκαρισμένη και η ίδια από την βάναυση επίθεση.



«Θα φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μας;» αναρωτήθηκε.



Πάντως η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες (ένας ανήλικος και ένας ενήλικας), που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για ανάλογες επιθέσεις.