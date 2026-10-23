Έτσι θα το κάνουμε...Εντυπωσιακό βίντεο από το Πολεμικό Ναυτικό που βύθισε για πρώτη φορά παροπλισμένη φρεγάτα στο Αιγαίο

Σε μια πρωτοφανή για το Πολεμικό Ναυτικό άσκηση στο Αιγαίο, η παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα» (F-463) χρησιμοποιήθηκε ως πλοίο-στόχος...

Σε μια πρωτοφανή για το Πολεμικό Ναυτικό άσκηση στο Αιγαίο, η παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα» (F-463) χρησιμοποιήθηκε ως πλοίο-στόχος σε δοκιμαστικές βολές κατευθυνόμενων πυραύλων και στη συνέχεια βυθίστηκε από τορπίλη υποβρυχίου.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος, στο πλαίσιο των βολών αποδοχής των νέων οπλικών συστημάτων SPIKE NLOS και ER, με τη συμμετοχή μονάδων του ελληνικού και του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.Οι βολές αποδοχής των κατευθυνόμενων βλημάτων (Κ/Β) SPIKE NLOS και ER διεξήχθησαν προχθές στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Κρητικού Πελάγους παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού Ναυτικού του Ισραήλ Vice Admiral Eyal Harel, του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ και του Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Χρήστου Σασιάκου ΠΝ.Στις εν λόγω βολές συμμετείχαν Πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτηρήσεως (ΔΠΕ), και Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), Ελικόπτερα (Ε/Π) της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και δύο πλοία φορείς κατευθυνόμενων βλημάτων του Ισραηλινού Ναυτικού.Δείτε το βίντεο από την άσκηση