Πέντε ανήλικοι έκλεβαν ρούχα από καταστήματα στην Αθήνα με ειδικό μαγνήτη, πώς απενεργοποιούσαν τα αντικλεπτικά

Πρόκειται για ανηλίκους ηλικίας 13, 16 και 17 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου.Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν αναζητήσεις για τα συγκεκριμένα άτομα που προχωρούσαν σε κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, εντόπισαν τους πέντε ανηλίκους και τους κάλεσαν για έλεγχο.Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή τους προϊόντα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από καταστήματα της περιοχής.Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τον ειδικά διαμορφωμένο μαγνήτη, τον οποίο φέρονται να χρησιμοποιούσαν για την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση των αντικλεπτικών μηχανισμών που ήταν τοποθετημένοι στα ρούχα.Οι πέντε ανήλικοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή. Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.