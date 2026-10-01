Από τα παλιά παλιά χρόνια υπήρχε το σαράκι...: Ποιοι Έλληνες πέθαναν κυνηγημένοι... από Έλληνες

Οι πιο σπουδαίοι αρχαίοι Ελληνες πέθαναν από πείνα, στην εξορία ή στη φυλακή, αν δεν δηλητηριάστηκαν 1) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Στα 500 π.χ. 80 ετώ...
Οι πιο σπουδαίοι αρχαίοι Ελληνες πέθαναν από πείνα, στην εξορία ή στη φυλακή, αν δεν δηλητηριάστηκαν
1) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Στα 500 π.χ. 80 ετών, στην εξορία από πείνα.
2) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: Στα 489 π.χ. 65 ετών, στην εξορία.
3) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ: Στα 468 π.χ. 72 ετών, στην εξορία.
4) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ: Στα 461 π.χ. 66 ετών, στην εξορία.
5) ΑΙΣΧΥΛΟΣ: Στα 456 π.χ. 69 ετών, στην εξορία.
6) ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Στα 429 π.χ. 66 ετών, στη φυλακή.
7) ΦΕΙΔΙΑΣ: Στα 429 π.χ. 66 ετών, στη φυλακή.
8) ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ: Στα 428 π.χ. 72 ετών, στην εξορία.
9) ΗΡΩΔΟΤΟΣ: Στα 426 π.χ. 59 ετών, στην εξορία.
10) ΙΚΤΙΝΟΣ: Στα 420 π.χ. στην εξορία.
11) ΣΟΦΟΚΛΗΣ: Στα 406 π.χ. 74 ετών, στην εξορία.
12) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ: Στα 406 π.χ. 74 ετών, στην εξορία.
13) ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Στα 404 π.χ. 48 ετών, στην εξορία.
14) ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Στα 399 π.χ. 71 ετών, ήπιε κώνειο.
15) ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Στα 396 π.χ. 64 ετών, στην εξορία.
16) ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ: Στα 385 π.χ. 61 ετών, στην εξορία.
17) ΠΛΑΤΩΝ: Στα 374 π.χ. 80 ετών, στην εξορία.
18) ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: Στα 388 π.χ. 99 ετών, στην εξορία.
19) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Στα 322 π.χ. 62 ετών, δηλητηριάστηκε.
Για να νεώτερα χρόνια το όνομα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που φυλακίστηκε από τους χαρτογιακάδες αρκεί...
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