Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, υπό τον ισλαμιστή-νεοθωμανό -και τουρκικής υπηκοότητας/ιθαγένειας- υπουργό Εξωτερικών Ασάντ αλ-Σαϊμπά...

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, υπό τον ισλαμιστή-νεοθωμανό -και τουρκικής υπηκοότητας/ιθαγένειας- υπουργό Εξωτερικών Ασάντ αλ-Σαϊμπάνι, καταδίκασε τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στις περιοχές Κουνέιτρα και Ντεράα, κατηγορώντας τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) για κλιμάκωση των χερσαίων εισβολών, καθώς και για αυξημένη δραστηριότητα ελικοπτέρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και μαχητικών αεροσκαφών σε ολόκληρη τη νότια Συρία.Η προτεραιότητα του Ισραήλ στον τομέα της ασφάλειας είναι σαφής: να αποτρέψει εχθρικές ένοπλες ομάδες, τρομοκράτες και δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν από το να εδραιωθούν κοντά στα Υψίπεδα του Γκολάν, από όπου θα μπορούσαν να απειλήσουν ισραηλινές κοινότητες και να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά μήκος των συνόρων.Η παροχή δυνατότητας σε εχθρικές δυνάμεις να αποκτήσουν πάτημα στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ θα συνιστούσε άμεση απειλή για την ασφάλειά του.Η Δαμασκός απαιτεί διεθνή επέμβαση, ισχυριζόμενη ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα και παρεμποδίζουν τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Συρίας.Μέχρι την ώρα της ανάρτησης δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια στρατιωτική απάντηση από την πλευρά του Ισραήλ στις τελευταίες συριακές κατηγορίες.