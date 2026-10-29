Σπέτσες: Συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση κοκαΐνης – Επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς για να τον αφήσουν

Συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της περασμένης ...

Συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας ένας 49χρονος αλλοδαπός ο οποίος διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης στο νησί των Σπετσών.Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -24- άτομα κατηγορούμενοι για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.Επιπρόσθετα συνελήφθη και 22χρονος ημεδαπός για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων καθώς κατείχε τρίφτη κάνναβης και αεροβόλο πιστόλι.Κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών αναφορικά με άνδρα ο οποίος διακινεί ποσότητες κοκαΐνης στο νησί των Σπετσών, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.Όπως προέκυψε, ο 49χρονος διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης σε πλήθος ατόμων, χρησιμοποιώντας όχημα διανομής εταιρείας καθώς και δίκυκλη μοτοσυκλέτας ιδιοκτησίας του. Αξιοσημείωτο είναι ότι, προκειμένου να νομιμοποιήσει τα έσοδα από τη διακίνηση των ναρκωτικών, χρησιμοποιούσε κερδισμένα δελτία στοιχηματικών εταιρειών.Παράλληλα, κατά τη σύλληψή του επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προσφέροντάς τους 20.000 ευρώ προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος.Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του και σε οχήματα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:22 συσκευασίες κοκαΐνης έτοιμες προς διακίνηση,τα χρηματικά ποσά των -26.542- ευρώ, -15.500- λεκ Αλβανίας και -101- δολαρίων Η.Π.Α.,12 δελτία στοιχηματικής εταιρείας με το συνολικό πληρωτέο ποσό των -27.097- ευρώ και2 κινητά τηλέφωνα.