Νέα στρατηγική τουρκική πρόκληση: Πτήσεις μαχητικών νοτίως της Κύπρου – «Εργαζόμαστε για την προστασία των δικαιωμάτων μας», λέει το τουρκικό ΥΠΑΜ

Εκπαιδευτική πτήση νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών και αεροσκαφών υποστήριξης της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε ...









Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, στην άσκηση συμμετείχαν χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, καθώς και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων. Στους στόχους περιλαμβάνονταν η εκπαίδευση σε αεροκίνητες επιχειρήσεις, η έρευνα και διάσωση προσωπικού σε συνθήκες μάχης και η συνεργασία διαφορετικών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.



Παράλληλα, η Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποίησε τη δική της μεγάλη άσκηση «ΙΡΙΣ 2026», με δραστηριότητες και πραγματικά πυρά κατά το ίδιο διάστημα.



Οι ασκήσεις αυτές εντάσσονται στον στρατιωτικό σχεδιασμό των δύο πλευρών, αλλά καταγράφουν και τη συνεχή παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.





Μέσα στον Οκτώβριο, η Τουρκία πραγματοποίησε επίσης στα κατεχόμενα την άσκηση «Μεσογειακή Καταιγίδα 2026», από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου.Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, στην άσκηση συμμετείχαν χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, καθώς και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων. Στους στόχους περιλαμβάνονταν η εκπαίδευση σε αεροκίνητες επιχειρήσεις, η έρευνα και διάσωση προσωπικού σε συνθήκες μάχης και η συνεργασία διαφορετικών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.Παράλληλα, η Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποίησε τη δική της μεγάλη άσκηση «ΙΡΙΣ 2026», με δραστηριότητες και πραγματικά πυρά κατά το ίδιο διάστημα.Οι ασκήσεις αυτές εντάσσονται στον στρατιωτικό σχεδιασμό των δύο πλευρών, αλλά καταγράφουν και τη συνεχή παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εκπαιδευτική πτήση νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών και αεροσκαφών υποστήριξης της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη Μεσόγειο.Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου, νότια της Κύπρου.«Εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και για τη διατήρηση της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προσθέτει ότι «πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκτεταμένη εκπαιδευτική πτήση, με τη συμμετοχή μαχητικών και αεροσκαφών υποστήριξης της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας».Η ανακοίνωση συνοδεύεται από βίντεο της εκπαιδευτικής πτήσης.Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία ανακοινώνει ανάλογη δραστηριότητα στην ίδια περιοχή.ΚλείσιμοΣτις 21 Σεπτεμβρίου, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε δημοσιοποιήσει βίντεο από αντίστοιχη εκπαιδευτική πτήση, χρησιμοποιώντας τότε το σύνθημα «Ατσάλινα φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου».Στην επιχείρηση εκείνη είχαν συμμετάσχει μαχητικά και αεροσκάφη υποστήριξης, τα οποία, σύμφωνα με την Άγκυρα, απογειώθηκαν από διαφορετικές τουρκικές αεροπορικές βάσεις.Η επανάληψη της συγκεκριμένης δραστηριότητας μέσα σε διάστημα περίπου πέντε εβδομάδων δείχνει ότι η τουρκική Πολεμική Αεροπορία επιδιώκει να διατηρεί τακτική παρουσία νοτίως της Κύπρου. Παράλληλα, με τη δημοσιοποίηση των πτήσεων, η Άγκυρα προβάλλει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες σε μια περιοχή που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ.Η τελευταία ανακοίνωση δεν αναφέρει πόσα αεροσκάφη συμμετείχαν, ποιοι ήταν οι τύποι τους, από ποιες βάσεις απογειώθηκαν ή πόση ώρα διήρκεσε η επιχείρηση.Η συμμετοχή αεροσκαφών υποστήριξης δείχνει πάντως ότι η εκπαίδευση δεν περιοριζόταν απαραίτητα στους ελιγμούς των μαχητικών, αλλά μπορούσε να περιλαμβάνει συνεργασία διαφορετικών αεροπορικών μέσων.