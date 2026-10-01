Εμφύλιος στο Ιράν...!!! Σκληρές μάχες στα Νοτιατολικά με τους ξεσηκωμένους Μπαλούχους και τις κυβερνητικές δυνάμεις!

Βαριές συγκρούσεις και ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν σε τρεις επαρχίες στο νοτιοανατολικό Ιράν, καθώς Μπαλούχοι μαχητές συνεπλάκησαν με τ...











Το Μπαλουχιστάν, γνωστό επίσης ως Βελουχιστάν (σπανιότερα: Μπαλοχιστάν, Βαλουχιστάν) (Γη των Μπαλούχων) είναι μια άνυδρη, ερημική και ορεινή περιοχή στο ιρανικό υψίπεδο στη νοτιοδυτική Ασία, βορειοδυτικά του Ινδικού Ωκεανού, κοντά στον Περσικό Κόλπο.



Κυρίως περιλαμβάνει το νοτιοδυτικό Πακιστάν, το νοτιοανατολικό Ιράν και ένα μικρότερο τμήμα του νοτιοδυτικού Αφγανιστάν, στις επαρχίες Νιμρούζ, Χελμάντ και Κανταχάρ.



Το Μπαλουχιστάν συνορεύει με την περιοχή του Παστούν στα βόρεια, με τη Σιντ και το Παντζάμπ στα ανατολικά και το Ιράν στα δυτικά. Στο νότο βρίσκεται η ακτή Μακράν, η Αραβική Θάλασσα και ο Κόλπος του Ομάν.



Κατά τη διάρκεια των πολέμων μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου (356-323 π.Χ.) και του αυτοκράτορα Δαρείου Γ΄ (336-330 π.Χ.), οι Βαλούχοι συμμάχησαν με τον Δαρείο. Το Μπαλουχιστάν, γνωστό επίσης ως Βελουχιστάν (σπανιότερα: Μπαλοχιστάν, Βαλουχιστάν) (Γη των Μπαλούχων) είναι μια άνυδρη, ερημική και ορεινή περιοχή στο ιρανικό υψίπεδο στη νοτιοδυτική Ασία, βορειοδυτικά του Ινδικού Ωκεανού, κοντά στον Περσικό Κόλπο.Κυρίως περιλαμβάνει το νοτιοδυτικό Πακιστάν, το νοτιοανατολικό Ιράν και ένα μικρότερο τμήμα του νοτιοδυτικού Αφγανιστάν, στις επαρχίες Νιμρούζ, Χελμάντ και Κανταχάρ.Το Μπαλουχιστάν συνορεύει με την περιοχή του Παστούν στα βόρεια, με τη Σιντ και το Παντζάμπ στα ανατολικά και το Ιράν στα δυτικά. Στο νότο βρίσκεται η ακτή Μακράν, η Αραβική Θάλασσα και ο Κόλπος του Ομάν.Κατά τη διάρκεια των πολέμων μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου (356-323 π.Χ.) και του αυτοκράτορα Δαρείου Γ΄ (336-330 π.Χ.), οι Βαλούχοι συμμάχησαν με τον Δαρείο.





Βαριές συγκρούσεις και ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν σε τρεις επαρχίες στο νοτιοανατολικό Ιράν, καθώς Μπαλούχοι μαχητές συνεπλάκησαν με τις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και τα σώματα ασφαλείας.Ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν την Τρίτη 29/09 πληροφορίες για ένα κύμα σφοδρών μαχών ανάμεσα σε αυτονομιστικές δυνάμεις των Μπαλούχων και σε στρατεύματα πιστά στο καθεστώς των αγιατολάχ σε ολόκληρο το νοτιοανατολικό Ιράν, με ασυνήθιστα έντονες ανταλλαγές πυρών να καταγράφονται σε τρεις επαρχίες.Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης των Μπαλούχων διεξάγουν ένοπλες μάχες εναντίον των δυνάμεων του ιρανικού καθεστώτος στις επαρχίες Ιρανσάχρ, Σιστάν και Μπαλουχιστάν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.Τοπικές πηγές περιέγραψαν τις συγκρούσεις ως ιδιαίτερα σφοδρές, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καταγράφουν τον ήχο των πυροβολισμών από τις αναμετρήσεις.Οι Μπαλούχοι είναι μια εθνοτική ομάδα που συγκεντρώνεται στην επαρχία του Μπαλουχιστάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν.Η συγκεκριμένη επαρχία θεωρείται η πλέον ανυπότακτη απέναντι στο καθεστώς των αγιατολάχ, με τους Μπαλούχους, μιας ιρανικής καταγωγής εθνότητα, να θεωρούν τους εαυτούς τους ξεχωριστό έθνος και να επιδιώκουν την πλήρη ανεξαρτησία τους από το Ιράν.