Σκληρές εικόνες στην Ινδονησία: Γυναίκα κατέρρευσε από δημόσιο μαστίγωμα επειδή έκανε σεξ εκτός γάμου

Μια γυναίκα κατέρρευσε μετά από δημόσιο μαστίγωμα της επειδή είχε σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου στην Ινδονησία, όπου η εφαρμογή του ισλ...
Μια γυναίκα κατέρρευσε μετά από δημόσιο μαστίγωμα της επειδή είχε σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου στην Ινδονησία, όπου η εφαρμογή του ισλαμικού νόμου στην επαρχία Άτσεχ εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι εικόνες από την Μπάντα Άτσεχ, πρωτεύουσα της μοναδικής επαρχίας της χώρας που εφαρμόζει στην πράξη τη Σαρία, δείχνουν υγειονομικό προσωπικό και αξιωματούχους της θρησκευτικής αστυνομίας να συγκεντρώνονται γύρω από τη γυναίκα μετά την εκτέλεση της ποινής της. Την ίδια ώρα, ένας άνδρας γονάτισε από τον πόνο ενώ μαστιγωνόταν για μοιχεία.
Η γυναίκα και ο άνδρας ήταν μεταξύ των οκτώ ανθρώπων που καταδικάστηκαν από το ισλαμικό δικαστήριο της Μπάντα Άτσεχ, για παραβιάσεις διαφορετικών διατάξεων της Σαρία. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν έφταναν έως και τα 100 χτυπήματα με ραβδί.
Breaking news 📰; Woman Collapses After Public Caning in Aceh Sharia Court Hands Up to 100 Lashes for Sex Outside Marriage
A woman collapses after being publicly caned for sex outside marriage in Indonesia’s Aceh province, where Sharia law allows up to 100 lashes… pic.twitter.com/lrOSj27zFv— Typical Aboki (@Proud_Aboki) October 16, 2026
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δημόσια εξέδρα της πόλης, παρουσία αξιωματούχων του ισλαμικού δικαστηρίου και πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση των ποινών.
Οι μαστιγώσεις πραγματοποιούνται από ειδικούς εκτελεστές, γνωστούς ως «αλγκόχος» (algojos), οι οποίοι χρησιμοποιούν ραβδιά από ρατάν για να χτυπούν τους καταδικασμένους.
What to expect from Siri’s Law.
A woman has collapsed after being lashed for having sex outside marriage, a violation of Sharia law, in Indonesia.
Photos from Banda Aceh, the capital of an Indonesian province that is the only one to apply Islamic law in practice, showed… pic.twitter.com/FbPN2etlwL— Tracie Murray @TracieExposes (@Tracie_Murray_) October 16, 2026
Οι εκτελεστές φορούν σκουρόχρωμες στολές που καλύπτουν ολόκληρο το σώμα τους, ενώ τα πρόσωπά τους παραμένουν κρυμμένα ώστε να μη γίνεται γνωστή η ταυτότητά τους.
Οι σωματικές αυτές τιμωρίες επιβάλλονται για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η κατανάλωση αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια, οι ομοφυλοφιλικές πράξεις και οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.
🇮🇩A woman collapsed while being caned in Banda Aceh, Indonesia, after a sharia court sentenced her to up to 100 lashes for offenses including sex outside marriage.
Aceh is the only Indonesian province enforcing sharia criminal law on Muslims. Rights groups have repeatedly… https://t.co/6PFRkuOsjn pic.twitter.com/K56fxjJ268— NewsForce (@Newsforce) October 15, 2026
Οι καταδικασμένοι λιποθυμούν από τον πόνο – Η δημόσια διαπόμπευσηΤο δημόσιο μαστίγωμα στην Άτσεχ δεν αποσκοπεί μόνο στη σωματική τιμωρία, αλλά και στη διαπόμπευση όσων κρίνονται ένοχοι για παραβίαση του ισλαμικού νόμου.
Οι ποινές εκτελούνται συχνά έξω από τεμένη ή σε κεντρικές πλατείες, παρουσία πολιτών, αρκετοί από τους οποίους καταγράφουν τη διαδικασία με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Δεν είναι σπάνιο οι καταδικασμένοι να λιποθυμούν από τον πόνο, ενώ φωτογραφίες και βίντεο έχουν καταγράψει επανειλημμένα άνδρες και γυναίκες να απομακρύνονται με φορεία μετά τον μαστιγωμό τους.
Indonesia: Two gay men caned for violating Sharia Law in Banda Aceh
Two men received 83 lashes each with the cane after being caught having sex. The punishment was meted out publicly outside a mosque. A crowd of people watched the punishment, many cheering and filming the event. pic.twitter.com/YCZJ9rAAC5— Aisha Murtad (@UmmAlMumineen) February 2, 2018
Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι ο συνδυασμός της σωματικής βίας και της δημόσιας ταπείνωσης προκαλεί σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν για χρόνια.
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