Νέες συγκρούσεις στα Τίρανα... Ζητάνε από τον Ράμα να παραιτηθεί, πέτρες και δακρυγόνα έξω από το υπουργείο Παιδείας

Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η πολιτική και κοινωνική κρίση στην Αλβανία, με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να συνεχίζονται για όγδοη...



Η κυβέρνηση του Έντι Ράμα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ολοένα μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυρίας, καθώς στο πλευρό των μαθητών και των φοιτητών τάσσονται πλέον οργανωμένα και οι πανεπιστημιακοί, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις των προηγούμενων επτά ημερών έχουν φτάσει τις 271.



Η Τρίτη 20 Οκτωβρίου σημαδεύτηκε από νέες συγκρούσεις έξω από το υπουργείο Παιδείας, την ώρα που ο Αλβανός πρωθυπουργός επιχειρούσε να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους διαδηλωτές, τοποθετώντας συμβολικά καρέκλες μπροστά από το πρωθυπουργικό μέγαρο και επαναλαμβάνοντας την πρόσκλησή του για διάλογο χωρίς προϋποθέσεις.



Ωστόσο, η απάντηση των συγκεντρωμένων ήταν αρνητική. Οι διαδηλωτές συνέχισαν να ζητούν την παραίτησή του, εκφράζοντας δυσπιστία απέναντι στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ενώ οι κινητοποιήσεις απέκτησαν νέα δυναμική μετά την απόφαση του συνδικάτου των πανεπιστημιακών να στηρίξει την αποχή των φοιτητών από τα μαθήματα.



Από τις πρωινές ώρες της Τρίτης, φοιτητές, μαθητές και πανεπιστημιακοί συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Τιράνων, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις που έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην αλβανική πρωτεύουσα.



Οι πανεπιστημιακοί συγκεντρώθηκαν αρχικά μπροστά από το Πολυτεχνείο Τιράνων και στη συνέχεια ενώθηκαν με τους φοιτητές, πραγματοποιώντας πορεία κατά μήκος της λεωφόρου «Μαρτύρων του Έθνους». Οι διαδηλωτές παρέμειναν για αρκετή ώρα έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο και κατόπιν κατευθύνθηκαν προς το υπουργείο Παιδείας, κρατώντας μεγάλο πανό με το σύνθημα «Σταματήστε τη βία κατά των φοιτητών».



Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ομάδα νεαρών άρχισε να πετάει πέτρες προς το κτίριο του υπουργείου και τις αστυνομικές δυνάμεις με τους τελευταίους να απαντούν με χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους από την περιοχή.



Ακολούθησαν σκηνές έντασης στους γύρω δρόμους, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν τη διάλυση της συγκέντρωσης προς την οδό Δυρραχίου.



Τα επεισόδια σημειώθηκαν παρά το γεγονός ότι η σημερινή κινητοποίηση είχε ξεκινήσει με ειρηνικό χαρακτήρα και με σημαντική συμμετοχή πανεπιστημιακών, οι οποίοι επιδιώκουν να αναδείξουν τόσο τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και την αντίθεσή τους στον τρόπο αντιμετώπισης των διαδηλώσεων από την κυβέρνηση.

Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η πολιτική και κοινωνική κρίση στην Αλβανία, με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να συνεχίζονται για όγδοη ημέρα με τα Τίρανα να μετατρέπονται και πάλι σε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων.