Απάτη με τεχνητή νοημοσύνη στον Βόλο: Μητέρα παρέδωσε τα χρυσαφικά της πιστεύοντας ότι μιλούσε με το παιδί της

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια γυναίκα στον Βόλο, η οποία πείστηκε να παραδώσει τα χρυσαφικά της σε επιτήδειους, καθώς πίστευε ότι στη...



Σύμφωνα με πληροφορίες του Magnesianews, το περιστατικό σημειώθηκε χθες σε συνοικία του Βόλου, ανάμεσα στις οδούς Ιωλκού και Καρτάλη, πάνω από τη Γ. Δήμου, κοντά στον περιφερειακό.



Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες που άκουσε στο τηλέφωνο και έβγαλε τα χρυσαφικά από το σπίτι, τα οποία κατέληξαν στα χέρια των απατεώνων.



Το τηλεφώνημα και η φωνή του παιδιούΌπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η απάτη φέρεται να ξεκίνησε με μια σύντομη κλήση στο κινητό του παιδιού από αριθμό που άρχιζε από 699.



Όταν εκείνο απάντησε «ναι» και στη συνέχεια «ναι ποιος είναι», η επικοινωνία διακόπηκε αμέσως.



Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, οι δράστες φέρονται να αξιοποίησαν αυτή τη σύντομη συνομιλία για να καταγράψουν τη φωνή του παιδιού και να την αναπαραγάγουν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.



Λίγο αργότερα, ο ίδιος τηλεφωνικός αριθμός κάλεσε τη μητέρα, η οποία διαμένει στο ίδιο σπίτι με το παιδί της.



Η γυναίκα άκουσε μια φωνή που αναγνώρισε ως εκείνη του παιδιού της, να της ζητά επίμονα να βγάλει αμέσως όλα τα χρυσαφικά από το σπίτι και να κινηθεί γρήγορα.



Πιστεύοντας ότι το παιδί της αντιμετώπιζε κάποια επείγουσα ανάγκη, η μητέρα έκανε όσα της ζητήθηκαν, χωρίς να αντιληφθεί ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης.



Η πραγματικότητα αποκαλύφθηκε όταν το παιδί επέστρεψε στο σπίτι και διαπίστωσαν τι είχε συμβεί.



Συγκλονισμένη, η μητέρα τού είπε: «Μα εσύ μου μιλούσες και μου έλεγες να κάνω γρήγορα».



Κατά το Magnesianews, πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται στη συγκεκριμένη περιοχή, με τους δράστες να φέρονται να επιλέγουν συγκεκριμένες συνοικίες και να αλλάζουν περιοχή όταν η δράση τους γίνεται γνωστή.

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια γυναίκα στον Βόλο, η οποία πείστηκε να παραδώσει τα χρυσαφικά της σε επιτήδειους, καθώς πίστευε ότι στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν το ίδιο της το παιδί. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να μιμηθούν τη φωνή του, δημιουργώντας στη μητέρα την εντύπωση ότι επρόκειτο για πραγματική έκκληση βοήθειας.