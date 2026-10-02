Απροκάλυπτα καπελωμένες από τους Κομμουνιστές οι ΒΙΑΙΕΣ δήθεν μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία! Εμπρησμοί, βανδαλισμοί, ξύλο...

Εκτός ελέγχου βγήκαν, σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, οι μαθητικές κινητοποιήσεις για τις συνθήκες στα σχολεία, με εμπρησμούς, βανδαλισμο...





Σήμερα, περισσότερα από 400 σχολεία παραμένουν κλειστά, είτε επειδή έχουν υποστεί ζημιές τα συστήματα πυρασφάλειας είτε επειδή, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων. Τα μαθήματα στα συγκεκριμένα σχολεία πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.



Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, ανακοίνωσε ακόμη ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν τραυματιστεί 170 μαθητές και 65 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση. Η ένταση οδήγησε τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να συγκαλέσει διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για «κλιμάκωση της βίας».



Οι μαθητικές κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων, τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις, τα εξαντλητικά ωράρια και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών.



Ήδη από την Τετάρτη οι Αρχές είχαν ανακοινώσει περισσότερες από 600 προσαγωγές σε κινητοποιήσεις έξω από λύκεια, ενώ είχαν καταγραφεί εμπρησμοί, επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και άλλα βίαια επεισόδια. Σήμερα, περισσότερα από 400 σχολεία παραμένουν κλειστά, είτε επειδή έχουν υποστεί ζημιές τα συστήματα πυρασφάλειας είτε επειδή, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων. Τα μαθήματα στα συγκεκριμένα σχολεία πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, ανακοίνωσε ακόμη ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν τραυματιστεί 170 μαθητές και 65 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση. Η ένταση οδήγησε τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να συγκαλέσει διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για «κλιμάκωση της βίας».Οι μαθητικές κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων, τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις, τα εξαντλητικά ωράρια και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών.Ήδη από την Τετάρτη οι Αρχές είχαν ανακοινώσει περισσότερες από 600 προσαγωγές σε κινητοποιήσεις έξω από λύκεια, ενώ είχαν καταγραφεί εμπρησμοί, επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και άλλα βίαια επεισόδια.





Εκτός ελέγχου βγήκαν, σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, οι μαθητικές κινητοποιήσεις για τις συνθήκες στα σχολεία, με εμπρησμούς, βανδαλισμούς και συγκρούσεις με την αστυνομία.Οι Αρχές ανακοίνωσαν 1.949 προσαγωγές μέσα σε μία ημέρα, ενώ 305 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν. Περισσότερα από 400 σχολεία παραμένουν κλειστά, με τα μαθήματα να γίνονται εξ αποστάσεως.Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν πάρει βίαιη τροπή, επτά μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές.Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, χθες, Πέμπτη, προσήχθησαν συνολικά 1.949 άνθρωποι, κυρίως για επιθέσεις σε πρόσωπα που ασκούν δημόσια εξουσία, βιαιοπραγίες και συμμετοχή σε επεισόδια. Παράλληλα, 1.793 άνθρωποι είχαν τεθεί υπό κράτηση από την έναρξη των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε ανακοινώσει το υπουργείο ΔικαιοσύνηςΤην ίδια ημέρα τραυματίστηκαν 305 αστυνομικοί και χωροφύλακες, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, έκανε λόγο για «ανεξέλεγκτη βία».