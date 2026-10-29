Αυτό ήταν το καταφύγιο του Μουσολίνι... Δεν το δοκίμασε ποτέ γιατί τον πρόλαβαν τα τουφέκια μας...

























Ο Ιταλός δικτάτορας και σύμμαχος του Χίτλερ, Μπενίτο Μουσολίνι δεν πρόλαβε να δοκιμάσει τις δυνατότητες του καταφυγίου που είχε επιμελώς κατασκευάσει στην Ρώμη για να προστατευθεί από τους βομβαρδισμούς μόνο αυτός και η οικογένειά του.Αυτό το καταφύγιο, κρυμμένο κάτω από την πολυτελή βίλα του δικτάτορα ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό για πρώτη φορά στις 31 Οκτωβρίου. Ενας τρόπος για να θυμίσει στους Ρωμαίους αλλά και στους τουρίστες μια από τις σκοτεινότερες περιόδους της Ιστορίας, όπως δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού.Ο Ντούτσε υπήρξε επικεφαλής της Ιταλίας από το 1922 ως το 1943. Όταν ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος τάχθηκε στο πλευρό του Χίτλερ. Τότε ήταν που αποφάσισε να μεταμορφώσει την κάβα κρασιών που διέθετε στη βίλα του σε έναν υπόγειο λαβύρινθο ο οποίος έκλεινε με πόρτες θωρακισμένες με φυσικό αέριο.Κατασκεύασε ακόμη δύο καταφύγια αλλά ανετράπη πριν προλάβει να τελειώσει το τελευταίο. Είναι κατασκευασμένο 6 μέτρα κάτω από τη γη και ο τοίχος του αποτελείται από μπετόν αρμέ 4 μέτρων πάχους. Αν είχε ολοκληρωθεί θα ήταν το καλύτερο καταφύγιο της Ιταλίας, πρόσθεσε ο υπουργός Πολιτισμού, όπως αναφέρει το Reuters.Ο Μουσολίνι συνελήφθη το 1943 και τουφεκίστηκε το 1945 ενώ στη συνέχεια το πτώμα του παραδόθηκε στους κατοίκους του Μιλάνου για να το λυντσάρουν.