Ποιες εθνικότητες είναι στις πρώτες δύο θέσεις στις ελληνικές φυλακές προκαλώντας έντονη ανησυχία στη χώρα μας;

Ο συνολικός αριθμός των εγκλείστων έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αγγίζοντας τους περίπου 14.000 κρατουμένους Μεγάλο πρόβλημα υπά...

Ο συνολικός αριθμός των εγκλείστων έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αγγίζοντας τους περίπου 14.000 κρατουμένουςΜεγάλο πρόβλημα υπάρχει στο ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα, από την πληθώρα των φυλακισμένων, ενώ εδώ και δύο χρόνια η τουρκική μαφία έχει κάνει πολύ έντονα την παρουσία της στην χώρα μας, προκαλώντας πολλά προβλήματα.Ο συνολικός αριθμός των εγκλείστων στις ελληνικές φυλακές έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αγγίζοντας τους περίπου 14.000 κρατουμένους (με επίσημες καταγραφές να δείχνουν 14.055 άτομα στις αρχές Σεπτεμβρίου), την ώρα που η επίσημη χωρητικότητα των φυλακών της χώρας είναι για 10.763 θέσεις.Αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσοστό πληρότητας που αγγίζει το 130%. Αναφορικά τώρα με τη δημογραφική σύνθεση των αλλοδαπών κρατουμένων, τα επίσημα δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής επιβεβαιώνουν δύο εθνικότητες που κατέχουν την πρώτη και την δεύτερη θέση.Οι αλλοδαποί αποτελούν διαχρονικά το 51% έως 55% του συνολικού πληθυσμού των ελληνικών φυλακών, τοποθετώντας την Ελλάδα σε μία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη όσον αφορά το συγκεκριμένο ποσοστό.Στην κορυφή της λίστας των ξένων υπηκόων βρίσκονται σταθερά οι Αλβανοί υπήκοοι (με ακριβή καταγραφή στα 1.515 άτομα). Ακολουθούν στη δεύτερη θέση οι Τούρκοι υπήκοοι με 507 άτομα, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, η οποία αποδίδεται κυρίως σε υποθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση μεταναστών.Την πρώτη πεντάδα των αλλοδαπών κρατουμένων συμπληρώνουν συνήθως υπήκοοι από το Πακιστάν, το Αλγερία και τη Συρία.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ελληνικών αρχών (όπως η Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου), οι Αλβανοί και οι Τούρκοι υπήκοοι αποτελούν τις δύο από τις μεγαλύτερες κοινότητες ξένων υπηκόων που διαμένουν ή εισέρχονται στην Ελλάδα.Η συντριπτική πλειονότητα των Τούρκων υπηκόων, καθώς και μεγάλου μέρους άλλων αλλοδαπών, κρατείται για το αδίκημα της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου και μεταφοράς αλλοδαπών (διακινητές), ενώ και η τουρκική μαφία έχει κάνει δυναμικά την εμφάνιση της στην χώρα μας .Η δράση και η παρουσία της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα ασφαλείας, επηρεάζοντας άμεσα και την κατάσταση εντός των ελληνικών φυλακών.Η έξαρση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εγκληματικές οργανώσεις από την Τουρκία χρησιμοποιούν την Ελλάδα τόσο ως πεδίο «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» (με αιματηρές βεντέτες), όσο και ως βάση για τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.Λόγω των συλλήψεων, κορυφαία στελέχη της τουρκικής μαφίας βρίσκονται έγκλειστα σε ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα (όπως ο Κορυδαλλός), μεταφέροντας εκεί τις έχθρες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εξέγερση που σημειώθηκε στην Πτέρυγα Ε' των φυλακών Κορυδαλλού, όταν κρατούμενοι έκαψαν στρώματα και ταμπουρώθηκαν για να εμποδίσουν την έκδοση στην Τουρκία του διαβόητου μαφιόζου Ραμαζάν Μπαϊγκαρά (αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης "Baygaralar").Η Τουρκία ασκεί διαρκώς έντονες πολιτικές και διπλωματικές πιέσεις στην Ελλάδα για την επιτάχυνση της έκδοσης καταζητούμενων αρχηγών εγκληματικών οργανώσεων που κρατούνται σε ελληνικό έδαφος.