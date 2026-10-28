Μετά τη Βρετανία, και η Ιαπωνία καλεί τους πολίτες της να απθηκεύουν αναγκαίες προμήθειες – Ο λόγος είναι διαφορετικός

Λίγες μέρες μετά την προτροπή της βρετανικής κυβέρνησης στους πολίτες της να αποθηκεύσουν επαρκείς προμήθειες νερού και τρφίμων για να επ...



Η νέα Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Ιαπωνίας



Ο Υπουργός Διαχείρισης Καταστροφών της Ιαπωνίας, Γκόσι Χοσόνο, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα απευθύνει «έκτακτη έκκληση» προς τους πολίτες στις 2 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της η νέα Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας. Η έκκληση αφορά τις προετοιμασίες της χώρας για την αντιμετώπιση μεγάλων σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών, όπως σναφέρει το Times Now.



Σε δηλώσεις που μετέδωσε το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο FNN στις 27 Οκτωβρίου, ο Χοσόνο ανέφερε ότι τα νοικοκυριά θα πρέπει να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν για τουλάχιστον τρεις ημέρες χωρίς κρατική συνδρομη. Τα βασικά είδη που συνιστώνται είναι το πόσιμο νερό, τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη υγιεινής.



Η ιαπωνική κυβέρνηση συνιστά την αποθήκευση περίπου τριών λίτρων νερού ανά άτομο ημερησίως, μαζί με τρόφιμα για τουλάχιστον τρεις ημέρες — με την επάρκεια επτά ημερών να θεωρείται ιδανική όπου είναι εφικτό. Συμβουλεύει επίσης τα νοικοκυριά να προμηθευτούν φορητές τουαλέτες ή ειδικές σακούλες υγιεινής. Το ρύζι, οι κονσέρβες, τα αποξηραμένα γεύματα και άλλα προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειες να ανταπεξέλθουν σε περίπτωση διακοπής των βασικών υπηρεσιών.



Οι αρχές προτείνουν επίσης τους πολίτες να προμηθευτπούν ένα σακίδιο εκτάκτου ανάγκης που μπορεί να περιέχει φακό, εφεδρικές μπαταρίες, φορητό φορτιστή (power bank), φαρμακείο πρώτων βοηθειών, συνταγογραφούμενα φάρμακα, σφυρίχτρα και μετρητά σε χαρτονομίσματα μικρής αξίας.



Η νέα υπηρεσία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 2 Νοεμβρίου, έχει ως στόχο την ενίσχυση του εθνικού συντονισμού στον τομέα της ετοιμότητας και της διαχείρισης καταστροφών. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Japan Times, οι αρμοδιότητές της θα εκτείνονται από τον σχεδιασμό και την προετοιμασία έως την άμεση επέμβαση, την αποκατάσταση και την ανασυγκρότηση.

Η κατάσταση στη Βρετανία



Στη Βρετανία, η κατάσταση είναι διαφορετική, γιατί οι αρχές ανησυχούν για τις στρατιωτικές απειλές, τη δραστηριότητα εχθρικών κρατών και την ανθεκτικότητα των υποδομών ζωτικής σημασίας. Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Γουές Στρίτινγκ, προειδοποίησε ότι εχθρικές δυνάμεις ενδέχεται να διαθέτουν την απαιτούμενη στρατιωτική ισχύ και πολεμική οικονομία για να απειλήσουν τη Βρετανία έως το 2030.



«Η προθυμία των αντιπάλων μας να μας βλάψουν δεν είναι κάτι νέο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι οι δυνατότητές τους», δήλωσε ο κ. Στρίτινγκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent στις 24 Οκτωβρίου.



Ο ίδιος τόνισε ότι η Βρετανία και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ έχουν «λίγο περισσότερες από 1.000 ημέρες» στη διάθεσή τους για να είναι ready να πολεμήσουν και να νικήσουν, εφόσον χρειαστεί. Η προειδοποίηση δεν περιορίζεται σε μια συμβατική στρατιωτική σύγκρουση, αλλά περιλαμβάνει κινδύνους όπως κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές, απειλές από drones και διαταραχές σε κρίσιμες υπηρεσίες, όπως το τραπεζικό σύστημα, οι μεταφορές και τα νοσοκομεία.



Στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας «Be Ready» (Να είστε έτοιμοι), τα βρετανικά νοικοκυριά ενθαρρύνονται να διατηρούν προμήθειες εκτάκτου ανάγκης για τουλάχιστον 72 ώρες, οι οποίες να περιλαμβάνουν νερό, τρόφιμα μακράς διαρκείας, φακό, μπαταρίες, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, ραδιόφωνο (με μπαταρία ή μανιβέλα) και μετρητά.

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Στην ίδια πλατφόρμα διατίθεται προς λήψη ειδική λίστα ελέγχου («Be Ready Checklist»), η οποία περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες και ενέργειες που μπορούν να ακολουθήσουν οι πολίτες, προκειμένου να ενισχύσουν την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα των νοικοκυριών τους.

Λίγες μέρες μετά την προτροπή της βρετανικής κυβέρνησης στους πολίτες της να αποθηκεύσουν επαρκείς προμήθειες νερού και τρφίμων για να επιβιώσουν για τρεις ημέρες σε περίπτωση κρίσης, η Ιαπωνία καλεί επίσης όλους τους πολίτες να αποθηκεύσουν αναγκαίες προμήθειες ενόψει μεγάλων φυσικών καταστροφών.