Σε αργία ο γυμναστής του Γυμνασίου της Βούλας μετά τις καταγγελίες μαθητών για σεξουαλική παρενόχληση, διατάχθηκε ΕΔΕ

Σε αργία τέθηκε εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής σε γυμνάσιο της Βούλας, έπειτα από καταγγελίες που έχουν γίνει σε βάρος του, σύμφωνα με άτυπ...



Η σχετική απόφαση ελήφθη από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ενώ παράλληλα έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες.



Όπως διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Παιδείας, οι διαδικασίες για την ΕΔΕ ξεκίνησαν άμεσα, μόλις ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ενημερώθηκε για το περιστατικό.



Στόχος της διοικητικής έρευνας είναι να εξεταστούν οι καταγγελίες και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες, εφόσον αυτές προκύψουν.



Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι κάθε καταγγελία που αφορά την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την προστασία των μαθητών αντιμετωπίζεται με απόλυτη σοβαρότητα, καθώς η προστασία των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.





Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες προχωρούν παράλληλα με την έρευνα των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Σε αργία τέθηκε εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής σε γυμνάσιο της Βούλας, έπειτα από καταγγελίες που έχουν γίνει σε βάρος του, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας.