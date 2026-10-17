«Είμαι ακόμη παιδί, δεν μπορεί να είναι καλό να είμαι παντρεμένη»: Οι οικογένειες στο Αφγανιστάν που πουλούν τα κορίτσια τους ως νύφες

«Δεν είμαι χαρούμενη», λέει η 11χρονη Κατίρα, η οποία αρραβωνιάστηκε έναντι χρημάτων, προκειμένου η οικογένειά της να αποπληρώσει τα χρέη...









Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο γάμος ανήλικων κοριτσιών έναντι χρημάτων έχει γίνει για πολλές οικογένειες ένας τρόπος να αποπληρώσουν χρέη, να αγοράσουν τρόφιμα ή να πληρώσουν ιατρικά έξοδα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο γάμος ανήλικων κοριτσιών έναντι χρημάτων έχει γίνει για πολλές οικογένειες ένας τρόπος να αποπληρώσουν χρέη, να αγοράσουν τρόφιμα ή να πληρώσουν ιατρικά έξοδα.



Κορίτσια μόλις δύο και πέντε ετών έχουν ήδη αρραβωνιαστεί



Η Γκουλ Μπόμπο, η οποία ζει στο χωριό Ταϊζ Ναουάχ, περίπου 12 ώρες οδικώς από την Κάλα-ε-Νοου, έχει δύο κόρες, ηλικίας μόλις δύο και πέντε ετών. Και τα δύο κορίτσια έχουν ήδη αρραβωνιαστεί.



Ο σύζυγός της συνήθιζε να αγοράζει σπόρους κάθε χρόνο και να νοικιάζει τρακτέρ ή γαϊδούρι, ώστε να καλλιεργεί τη γη ενός πλουσιότερου άνδρα. Όταν οι συνθήκες έγιναν αφόρητες, η οικογένεια δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.



«Ως μητέρα, έκλαιγα πολύ, αλλά ήξερα ότι ο σύζυγός μου δεν είχε άλλη επιλογή», λέει η Γκουλ Μπόμπο. Παραδέχεται ότι τα παιδιά της είναι πολύ μικρά για να αρραβωνιαστούν, αλλά υποστηρίζει ότι διαφορετικά θα περίμεναν μέχρι να γίνουν 18 ετών.





‘I am still a child, it cannot be good to be married’: how drought forces Afghan families to sell girls as brides https://t.co/LU3AB03X8D— Phil 🆓🌍🧩🎲 (@Phil_Free_)





Παράλληλα, φοβάται ότι οι κόρες της μπορεί να υποστούν ξυλοδαρμούς και να μείνουν έγκυες μόλις φτάσουν στην εφηβεία. Η πεντάχρονη Ναζίλα προορίζεται να μετακομίσει στο σπίτι των πεθερικών της μέσα στα επόμενα δύο ή τρία χρόνια, ενώ ο μέλλων σύζυγός της είναι 15 ετών.



Οι ανήλικες νύφες συχνά αναμένεται να αποκτήσουν παιδιά μόλις φτάσουν στην εφηβεία, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους. Το Αφγανιστάν συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας στον κόσμο. Παράλληλα, τα κορίτσια καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες ενός νοικοκυριού, ενώ όταν δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενηλίκων, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν βία από τα πεθερικά τους. Η Γκουλ Μπόμπο, η οποία ζει στο χωριό Ταϊζ Ναουάχ, περίπου 12 ώρες οδικώς από την Κάλα-ε-Νοου, έχει δύο κόρες, ηλικίας μόλις δύο και πέντε ετών. Και τα δύο κορίτσια έχουν ήδη αρραβωνιαστεί.Ο σύζυγός της συνήθιζε να αγοράζει σπόρους κάθε χρόνο και να νοικιάζει τρακτέρ ή γαϊδούρι, ώστε να καλλιεργεί τη γη ενός πλουσιότερου άνδρα. Όταν οι συνθήκες έγιναν αφόρητες, η οικογένεια δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.«Ως μητέρα, έκλαιγα πολύ, αλλά ήξερα ότι ο σύζυγός μου δεν είχε άλλη επιλογή», λέει η Γκουλ Μπόμπο. Παραδέχεται ότι τα παιδιά της είναι πολύ μικρά για να αρραβωνιαστούν, αλλά υποστηρίζει ότι διαφορετικά θα περίμεναν μέχρι να γίνουν 18 ετών.‘I am still a child, it cannot be good to be married’: how drought forces Afghan families to sell girls as brides https://t.co/LU3AB03X8D— Phil 🆓🌍🧩🎲 (@Phil_Free_) October 15, 2026 Παράλληλα, φοβάται ότι οι κόρες της μπορεί να υποστούν ξυλοδαρμούς και να μείνουν έγκυες μόλις φτάσουν στην εφηβεία. Η πεντάχρονη Ναζίλα προορίζεται να μετακομίσει στο σπίτι των πεθερικών της μέσα στα επόμενα δύο ή τρία χρόνια, ενώ ο μέλλων σύζυγός της είναι 15 ετών.Οι ανήλικες νύφες συχνά αναμένεται να αποκτήσουν παιδιά μόλις φτάσουν στην εφηβεία, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους. Το Αφγανιστάν συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας στον κόσμο. Παράλληλα, τα κορίτσια καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες ενός νοικοκυριού, ενώ όταν δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενηλίκων, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν βία από τα πεθερικά τους.



Πείνα και απελπισία οδηγούν τις οικογένειες σε ακραίες αποφάσεις



Η ιστορία της 11χρονης Γκουλάλαϊ είναι παρόμοια. Οι γονείς της χρωστούσαν χρήματα σε έναν καταστηματάρχη κοντά στα 50, στον οποίο την αρραβώνιασαν για να εξοφλήσουν μέρος των οφειλών τους.



Η οικογένεια είχε εκτοπιστεί από το χωριό της, αφού οι κακές σοδειές κατέστρεψαν την αγροτική της δραστηριότητα. «Πρέπει να θυσιάσουμε ένα μέλος της οικογένειας για να σώσουμε τους υπόλοιπους», λέει ο πατέρας της, Νιαζ Μοχάμαντ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα προτιμούσε να περιμένει μέχρι οι κόρες του να γίνουν 20 ετών, αλλά τέσσερις από αυτές παντρεύτηκαν όσο ήταν ακόμη παιδιά.



Η οικογένεια τρέφεται κυρίως με σπιτικό ψωμί, τσάι και άγρια φύλλα μολόχας που συλλέγει και βράζει. Για να μαγειρέψει, χρησιμοποιεί ακόμη και σκουπίδια ως καύσιμο.



Σε άλλες περιπτώσεις, οι οικογένειες αναγκάζονται να συλλέγουν μπουκάλια και κουτάκια από τους δρόμους για να εξασφαλίσουν ελάχιστα χρήματα. Ο 55χρονος Μοχάμαντ Γιαουάζ πουλά παγωτά στην άκρη του δρόμου και κερδίζει περίπου 100 αφγάνια (νόμισμα Αφγανιστάν) την ημέρα. Μαζί με την εξάχρονη κόρη του, Ζουμπάιντα, συλλέγει επίσης ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μεταπωλεί για ένα μικρό επιπλέον εισόδημα.



‘I am still a child, it cannot be good to be married’: how drought forces Afghan families to sell girls as brides – Photographer Elise Blanchard travelled & speaking to girls as young as 8, 10 & 14 who have engaged or married to repay debts or pay for food https://t.co/vS4PcSRA2o https://t.co/g5fTj2mkOq— George Roussos (@baphometx)



Παρά τις προσπάθειές του, ο άνδρας ένιωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να αρραβωνιάσει την κόρη του. Το ίδιο συνέβη και με τον γείτονά του, Σουργκούλ, ο οποίος αποφάσισε να δώσει σε γάμο την 10χρονη κόρη του, Ζαρτίλα, αφού η οικογένεια πέρασε τρεις ημέρες και τρεις νύχτες χωρίς φαγητό.



Η απελπισία έχει οδηγήσει ορισμένους γονείς σε ακόμη πιο ακραίες επιλογές. Ο Μπαχαουντίν, 40 ετών, πούλησε το νεφρό του 10χρονου γιου του έναντι 100.000 νομισμάτων, επειδή δεν μπορούσε πλέον να συντηρήσει την οικογένειά του. Την ίδια ώρα, η ανθρωπιστική βοήθεια στους καταυλισμούς όπου καταφεύγουν οι εκτοπισμένοι έχει περιοριστεί σημαντικά.



«Όλα αυτά συμβαίνουν εξαιτίας της φτώχειας»



Ακόμη και όσοι παραμένουν στα χωριά τους δεν έχουν καλύτερη τύχη. Ο Αμπντούλ Αζίζ, κάτοικος του χωριού Χοσκιάν, έχασε επανειλημμένα τις σοδειές του από το σιτάρι και, για να αποπληρώσει τα χρέη του, έδωσε σε γάμο πέντε από τις κόρες του, λαμβάνοντας για καθεμία ποσά από 90.000 έως 150.000 αφγάνια.



Μία από αυτές, η Μαζαρί, έφυγε από το σπίτι της σε ηλικία περίπου 12 ή 13 ετών. Σήμερα, στα 16 ή 17 της, ζει με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι περίπου 40 ετών, και τα δύο παιδιά τους. «Ήταν πολύ δύσκολο να παντρευτώ στα 12. Όταν πήγα στο σπίτι του, δεν ήξερα να μαγειρεύω, αλλά ο σύζυγός μου και τα πεθερικά μου ήταν πολύ ευγενικοί μαζί μου», λέει.



Η 13χρονη αδελφή της, Σαμαέλ, περιγράφει πώς η οικογένειά της προσπαθεί να επιβιώσει μετά από χρόνια πολέμου και ξηρασίας. «Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη τους για χρόνια, επενδύουν πολλά και στο τέλος δεν έχουν σοδειά. Έτσι δημιουργούνται χρέη. Κάποιοι πουλούν τη γη τους και κάποιοι τις κόρες τους, για να επιβιώσουν», αναφέρει. Η ιστορία της 11χρονης Γκουλάλαϊ είναι παρόμοια. Οι γονείς της χρωστούσαν χρήματα σε έναν καταστηματάρχη κοντά στα 50, στον οποίο την αρραβώνιασαν για να εξοφλήσουν μέρος των οφειλών τους.Η οικογένεια είχε εκτοπιστεί από το χωριό της, αφού οι κακές σοδειές κατέστρεψαν την αγροτική της δραστηριότητα. «Πρέπει να θυσιάσουμε ένα μέλος της οικογένειας για να σώσουμε τους υπόλοιπους», λέει ο πατέρας της, Νιαζ Μοχάμαντ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα προτιμούσε να περιμένει μέχρι οι κόρες του να γίνουν 20 ετών, αλλά τέσσερις από αυτές παντρεύτηκαν όσο ήταν ακόμη παιδιά.Η οικογένεια τρέφεται κυρίως με σπιτικό ψωμί, τσάι και άγρια φύλλα μολόχας που συλλέγει και βράζει. Για να μαγειρέψει, χρησιμοποιεί ακόμη και σκουπίδια ως καύσιμο.Σε άλλες περιπτώσεις, οι οικογένειες αναγκάζονται να συλλέγουν μπουκάλια και κουτάκια από τους δρόμους για να εξασφαλίσουν ελάχιστα χρήματα. Ο 55χρονος Μοχάμαντ Γιαουάζ πουλά παγωτά στην άκρη του δρόμου και κερδίζει περίπου 100 αφγάνια (νόμισμα Αφγανιστάν) την ημέρα. Μαζί με την εξάχρονη κόρη του, Ζουμπάιντα, συλλέγει επίσης ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μεταπωλεί για ένα μικρό επιπλέον εισόδημα.‘I am still a child, it cannot be good to be married’: how drought forces Afghan families to sell girls as brides – Photographer Elise Blanchard travelled & speaking to girls as young as 8, 10 & 14 who have engaged or married to repay debts or pay for food https://t.co/vS4PcSRA2o https://t.co/g5fTj2mkOq— George Roussos (@baphometx) October 15, 2026 Παρά τις προσπάθειές του, ο άνδρας ένιωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να αρραβωνιάσει την κόρη του. Το ίδιο συνέβη και με τον γείτονά του, Σουργκούλ, ο οποίος αποφάσισε να δώσει σε γάμο την 10χρονη κόρη του, Ζαρτίλα, αφού η οικογένεια πέρασε τρεις ημέρες και τρεις νύχτες χωρίς φαγητό.Η απελπισία έχει οδηγήσει ορισμένους γονείς σε ακόμη πιο ακραίες επιλογές. Ο Μπαχαουντίν, 40 ετών, πούλησε το νεφρό του 10χρονου γιου του έναντι 100.000 νομισμάτων, επειδή δεν μπορούσε πλέον να συντηρήσει την οικογένειά του. Την ίδια ώρα, η ανθρωπιστική βοήθεια στους καταυλισμούς όπου καταφεύγουν οι εκτοπισμένοι έχει περιοριστεί σημαντικά.Ακόμη και όσοι παραμένουν στα χωριά τους δεν έχουν καλύτερη τύχη. Ο Αμπντούλ Αζίζ, κάτοικος του χωριού Χοσκιάν, έχασε επανειλημμένα τις σοδειές του από το σιτάρι και, για να αποπληρώσει τα χρέη του, έδωσε σε γάμο πέντε από τις κόρες του, λαμβάνοντας για καθεμία ποσά από 90.000 έως 150.000 αφγάνια.Μία από αυτές, η Μαζαρί, έφυγε από το σπίτι της σε ηλικία περίπου 12 ή 13 ετών. Σήμερα, στα 16 ή 17 της, ζει με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι περίπου 40 ετών, και τα δύο παιδιά τους. «Ήταν πολύ δύσκολο να παντρευτώ στα 12. Όταν πήγα στο σπίτι του, δεν ήξερα να μαγειρεύω, αλλά ο σύζυγός μου και τα πεθερικά μου ήταν πολύ ευγενικοί μαζί μου», λέει.Η 13χρονη αδελφή της, Σαμαέλ, περιγράφει πώς η οικογένειά της προσπαθεί να επιβιώσει μετά από χρόνια πολέμου και ξηρασίας. «Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη τους για χρόνια, επενδύουν πολλά και στο τέλος δεν έχουν σοδειά. Έτσι δημιουργούνται χρέη. Κάποιοι πουλούν τη γη τους και κάποιοι τις κόρες τους, για να επιβιώσουν», αναφέρει.









Οι τιμές για τις νύφες μπορεί να ανέρχονται σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες λίρες και καταβάλλονται συχνά σε δόσεις. Όταν εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό, η οικογένεια του γαμπρού μπορεί να πάρει το κορίτσι στο σπίτι της, πολλές φορές μόλις εκείνο φτάσει στην εφηβεία.



Η 14χρονη Μπίμπι Σαμία έκλαιγε το βράδυ πριν από τον γάμο της. Παρότι αρχικά έδειχνε ψύχραιμη, λίγο πριν αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι της ξέσπασε σε κλάματα. «Δεν είμαι χαρούμενη, γιατί είμαι πολύ μικρή», είπε.



Οι περικοπές στην ξένη βοήθεια έχουν οδηγήσει στην εξαφάνιση προγραμμάτων που θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτά τα κορίτσια. Ο Μαρκ Κάλντερ, υπεύθυνος συνηγορίας της World Vision International για το Αφγανιστάν, προειδοποιεί ότι οι πρόωροι γάμοι εκθέτουν τα παιδιά σε κινδύνους για τη ζωή τους, ενώ οι δομές υγείας που θα μπορούσαν να τα περιθάλψουν κλείνουν. Οι τιμές για τις νύφες μπορεί να ανέρχονται σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες λίρες και καταβάλλονται συχνά σε δόσεις. Όταν εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό, η οικογένεια του γαμπρού μπορεί να πάρει το κορίτσι στο σπίτι της, πολλές φορές μόλις εκείνο φτάσει στην εφηβεία.Η 14χρονη Μπίμπι Σαμία έκλαιγε το βράδυ πριν από τον γάμο της. Παρότι αρχικά έδειχνε ψύχραιμη, λίγο πριν αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι της ξέσπασε σε κλάματα. «Δεν είμαι χαρούμενη, γιατί είμαι πολύ μικρή», είπε.Οι περικοπές στην ξένη βοήθεια έχουν οδηγήσει στην εξαφάνιση προγραμμάτων που θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτά τα κορίτσια. Ο Μαρκ Κάλντερ, υπεύθυνος συνηγορίας της World Vision International για το Αφγανιστάν, προειδοποιεί ότι οι πρόωροι γάμοι εκθέτουν τα παιδιά σε κινδύνους για τη ζωή τους, ενώ οι δομές υγείας που θα μπορούσαν να τα περιθάλψουν κλείνουν.









Η 12χρονη Αΐσα, κόρη της Σάρα, πηγαίνει ακόμη στο δημοτικό σχολείο, όμως ο πατέρας της την έχει αρραβωνιάσει με έναν 20χρονο για να αποπληρώσει τα χρέη της οικογένειας. Η μητέρα της προσπαθεί να καθυστερήσει την ημέρα που το κορίτσι θα πρέπει να φύγει από το σπίτι, αποφεύγοντας να ζητήσει από την οικογένεια του γαμπρού την υπόλοιπη πληρωμή.



Δεν μπορεί να μιλήσει για τον επικείμενο γάμο μπροστά στην κόρη της, επειδή εκείνη αρχίζει να κλαίει. Έτσι, την αφήνει να κάνει ήσυχα τα μαθήματά της, όσο ακόμη έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει σχολείο. Η 12χρονη Αΐσα, κόρη της Σάρα, πηγαίνει ακόμη στο δημοτικό σχολείο, όμως ο πατέρας της την έχει αρραβωνιάσει με έναν 20χρονο για να αποπληρώσει τα χρέη της οικογένειας. Η μητέρα της προσπαθεί να καθυστερήσει την ημέρα που το κορίτσι θα πρέπει να φύγει από το σπίτι, αποφεύγοντας να ζητήσει από την οικογένεια του γαμπρού την υπόλοιπη πληρωμή.Δεν μπορεί να μιλήσει για τον επικείμενο γάμο μπροστά στην κόρη της, επειδή εκείνη αρχίζει να κλαίει. Έτσι, την αφήνει να κάνει ήσυχα τα μαθήματά της, όσο ακόμη έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει σχολείο.

«Δεν είμαι χαρούμενη», λέει η 11χρονη Κατίρα, η οποία αρραβωνιάστηκε έναντι χρημάτων, προκειμένου η οικογένειά της να αποπληρώσει τα χρέη της. Το κορίτσι ζει στην Κάλα-ε-Νοου, πρωτεύουσα της επαρχίας Μπανταχίς, στο βορειοδυτικό Αφγανιστάν. Ο μέλλων σύζυγός της είναι 20 ετών και κάθε φορά που επισκέπτεται το σπίτι, εκείνη τρέχει να κρυφτεί.Η μητέρα της, η 40χρονη Νουρ Μπίμπι, παρατηρεί ότι η κόρη της έχει αλλάξει από τότε που συμφωνήθηκε ο γάμος. «Ήταν καλά στην υγεία της πριν από τον αρραβώνα της. Τώρα ανησυχεί και κλαίει πολύ», λέει. Η Κατίρα έχει σταματήσει να βγαίνει έξω, επειδή ντρέπεται να έχει σύζυγο μπροστά στα άλλα κορίτσια της ηλικίας της, αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Guardian.Η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό της εξαιτίας της ξηρασίας. Ο πατέρας της καλλιεργούσε σιτάρι και εξέτρεφε ζώα, όμως η απώλεια της γης και των εισοδημάτων τους τούς οδήγησε σε αδιέξοδο.Στην επαρχία Μπανταχίς, το 95% του πληθυσμού εξαρτάται από τις καλλιέργειες που χρειάζονται βροχή και την κτηνοτροφία. Οι παρατεταμένες ξηρασίες, οι οποίες γίνονται συχνότερες και εντονότερες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, έχουν καταστρέψει σοδειές, αφήσει ζώα χωρίς τροφή και στερήσει από χιλιάδες ανθρώπους τα μέσα επιβίωσής τους.