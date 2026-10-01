Τρέμουν όλοι την Λεπέν... «Δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα»: Κλείνει την πόρτα για την Γαλλική Προεδρία η Κριστίν Λαγκάρντ…

Κανείς και καμία δεν θέλει να παίξει τον ρόλο που επιθυμεί το Γαλλικό πολιτικό κατεστημένο. Να βρεθεί δηλάδή απένταντι στην Μαρίν Λεπέν π...

Κανείς και καμία δεν θέλει να παίξει τον ρόλο που επιθυμεί το Γαλλικό πολιτικό κατεστημένο. Να βρεθεί δηλάδή απένταντι στην Μαρίν Λεπέν που καλπάζει για την Γαλλική Προεδρία, μήπως και την ανακόψει...Ένα από αυτά τα πρόσωπα ήταν και η Κριστίν Λαγκάρντ που όμως ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται...Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ εκτίμησε πως «δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα» να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, δηλώνοντας σήμερα στην εφημερίδα La Croix πως σε περίπτωση που αποχωρούσε πρόωρα από την ΕΚΤ θα το έκανε μόνο λίγους μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της, η οποία λήγει τον Οκτώβριο του 2027.Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία θα διεξαχθεί στις 18 Απριλίου και ο δεύτερος γύρος στις 2 Μαΐου.Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας, η Κριστίν Λαγκάρντ απάντησε πως «αυτό δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα», εξηγώντας ότι τίθεται ζήτημα ενέργειας και αντοχών.«Και είμαι και 70 ετών», τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ.