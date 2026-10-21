Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Βαλίτσα με ναρκωτικά παγιδευμένη με εκρηκτικά έσκασε στα χέρια του αστυνομικού...

Το σενάριο να είχαν στήσει παγίδα θανάτου στους αστυνομικούς εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση της έκρηξης στον Κολωνό. Η έκρηξη σημειώθηκε ...





Το σενάριο να είχαν στήσει παγίδα θανάτου στους αστυνομικούς εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση της έκρηξης στον Κολωνό. Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε βαλίτσα την οποία είχε αφήσει άγνωστος σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος.Ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας και εκρηκτικός μηχανισμός με πυροκροτητή και χαμηλής ισχύος εκρηκτική ύλη, εντοπίστηκαν στο σημείο της έκρηξης στον Κολωνό, από την οποία τραυματίσθηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Ο ένας αστυνομικός μάλιστα, ο οποίος άνοιξε το ύποπτο δέμα, έχει τραυματισθεί σοβαρότερα και νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το επικρατέστερο σενάριο για την υπόθεση είναι ότι πρόκειται για καθαρά ποινική, διακίνησης ναρκωτικών με έξτρα «μέτρα ασφαλείας» για τους διακινητές. Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, είναι πώς και γιατί αφέθηκε η σακούλα στην πολυκατοικία.Η εν λόγω σακούλα είχε αφεθεί, στο ισόγειο της πολυκατοικίας της οδού Πλάτωνος με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτή από τον διαχειριστή. Ο άνδρας κάλεσε την Άμεση Δράση και ανέφερε το περιστατικό θεωρώντας πως είναι πιθανόν η σακούλα να περιέχει ναρκωτικά.Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και, όταν ένας από αυτούς, άνοιξε τη σακούλα ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.Ανάμεσα στους δύο τραυματίες πολίτες βρίσκεται και ο άντρας που τηλεφώνησε στις Αρχές και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο εις βάρος του.