Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε στον λογαριασμό του όλη την ομιλία του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη

Χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο, ο Έλον Μασκ δημοσίευσε όλη την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, νωρίτ...
Χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο, ο Έλον Μασκ δημοσίευσε όλη την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, νωρίτερα σήμερα στην Πνύκα.
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Ο ιδιοκτήτης του X και της SpaceX έχει αναφερθεί και ο ίδιος λίγο ως πολύ στα ζητήματα που κάλυψε η ομιλία του Αμερικανού υπουργού.
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