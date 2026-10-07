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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε στον λογαριασμό του όλη την ομιλία του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη

Οκτωβρίου 07, 2026

  Χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο, ο Έλον Μασκ δημοσίευσε όλη την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, νωρίτ...

 



Χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο, ο Έλον Μασκ δημοσίευσε όλη την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, νωρίτερα σήμερα στην Πνύκα.

Δείτε την ανάρτηση:
Ο ιδιοκτήτης του X και της SpaceX έχει αναφερθεί και ο ίδιος λίγο ως πολύ στα ζητήματα που κάλυψε η ομιλία του Αμερικανού υπουργού.

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