Προκλήσεις Τουρκάλας βουλευτή του κόμματος Ερντογάν (ΑΚΡ) στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τη Θράκη

Προκλητική παρέμβαση Τουρκάλας βουλευτή του ΑΚΡ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Ελλάδας για τη Θράκη κ...
Προκλητική παρέμβαση Τουρκάλας βουλευτή του ΑΚΡ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Ελλάδας για τη Θράκη και το Μεταναστευτικό
Σε ένα ακόμη εμπρηστικό παραλήρημα κατά της Ελλάδας προχώρησε η βουλευτής Κωνσταντινούπολης του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ της Τουρκίας, Σεφά Νουρ Τσελίκ Κανάτ (Sena Nur Çelik Kanat), κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την Ελλάδα στη Φθινοπωρινή Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE).
Η εκπρόσωπος του Ερντογάν επιχείρησε να μετατρέψει το ευρωπαϊκό βήμα σε όχημα επιθετικής αναθεωρητικής ρητορικής, εγκαλώντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για δήθεν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και αξιώνοντας κυρώσεις εις βάρος της Αθήνας.
Στην τοποθέτησή της, η Τουρκάλα βουλευτής επανέφερε το σύνολο της πάγιας προπαγανδιστικής ατζέντας της Άγκυρας: αμφισβήτησε ευθέως τη Συνθήκη της Λωζάνης απαιτώντας την αναγνώριση εθνικής «τουρκικής» μειονότητας αντί της ρητά προβλεπόμενης θρησκευτικής, αναφέρθηκε στην ομάδα υποθέσεων «Μπεκίρ Ουστά» και στην πρόσφατη απόφαση του ΕΔΔΑ για το σωματείο γυναικών Ξάνθης, ενώ επιτέθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διαστρεβλώνοντας τη μείωση των ολιγοθέσιων μειονοτικών σχολείων σε 76 για τη φετινή σχολική χρονιά. Παράλληλα, απαίτησε την αναγνώριση των παράνομων, εγκάθετων παραμουφτήδων επικαλούμενη παλαιότερες υποθέσεις, ενώ επεξέτεινε τις τουρκικές διεκδικήσεις στη Ρόδο, την Κω και τη Θεσσαλονίκη.
Στο ίδιο καταγγελτικό πλαίσιο, επιτέθηκε στις ελληνικές αρχές για τη διαχείριση των συνόρων και του μεταναστευτικού, επικαλούμενη ναυάγια στο Αιγαίο, επιχειρήσεις στον Έβρο και εκθέσεις για το Λιμενικό Σώμα και την ΕΛΑΣ, ζητώντας από το Συμβούλιο της Ευρώπης να επιβάλει χρονοδιαγράμματα και κυρώσεις στην Ελλάδα.
Πηγή: Πρακτικά και ανακοινώσεις Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) / Τουρκικά μέσα ενημέρωσηςΠροέλευση: Τοποθέτηση της βουλευτή του AKP στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
Σχόλιο Σύνταξης (από τον Νίκο Αρβανίτη): Το απύθμενο θράσος της εκπροσώπου του καθεστώτος Ερντογάν στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ξεπερνά κάθε όριο διπλωματικής ευπρέπειας και πολιτικής λογικής.
Μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία περιφρονεί συστηματικά εκατοντάδες καταδικαστικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ, φυλακίζει δημοσιογράφους, εξορίζει εκλεγμένους δημάρχους, διατηρεί παράνομα στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο και εξαφάνισε διά πυρός και σιδήρου την ακμάζουσα ιστορική ελληνική μειονότητα σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο, έχει το ανερυθρίαστο θράσος να κουνά το δάχτυλο στην Ελλάδα για το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η αγωνιώδης προσπάθεια της Άγκυρας να επιβάλει μια μονολιθική, ασφυκτική «τουρκοποίηση» επί της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης προσκρούει στην ίδια την πραγματικότητα και στη ρητή πρόβλεψη της Συνθήκης της Λωζάνης περί θρησκευτικής μειονότητας.
Όπως ακριβώς διακήρυξε λίγες ημέρες νωρίτερα στη FUEN ο εκπαιδευτικός της Πάχνης Αϊντίν Μουμίν Σαλή, οι αυτόχθονες Πομάκοι και οι Ρομά αρνούνται να υποταχθούν στους σχεδιασμούς των προξενικών ιερατείων και των παράνομων παραμουφτήδων.
Την ίδια στιγμή, οι επίσημες, νόμιμες Μουφτείες της Θράκης γίνονται δεκτές με τιμές στα κορυφαία κέντρα του ισλαμικού κόσμου σε Μεδίνα, Τζακάρτα και Ιορδανία, αποδεικνύοντας ότι το μοντέλο της θρησκευτικής συνύπαρξης, ισονομίας και ευρωπαϊκής προστασίας στη Θράκη αναδεικνύεται παντού και αποτελεί διεθνές υπόδειγμα.
Όσο για τα κηρύγματα περί μεταναστευτικού, η Τουρκία —η οποία μετέτρεψε την ανθρώπινη απόγνωση σε εργαλείο υβριδικού πολέμου στον Έβρο και το Αιγαίο τροφοδοτώντας δίκτυα δουλεμπόρων— είναι η τελευταία που δικαιούται να εγκαλεί τα στελέχη του Ελληνικού Λιμενικού και της ΕΛΑΣ, που φυλάσσουν με αυταπάρνηση τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η ελληνική κυριαρχία και οι δημοκρατικοί μας θεσμοί δεν απολογούνται στους εκπροσώπους του τουρκικού αναθεωρητισμού. rodopipress.gr
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