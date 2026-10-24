Η τουρκία θέλει μουφτήδες πρατκόρια της στην Θράκη και αντιδρά! «Υποκριτικό να μας παραδίδετε μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας» λεει το Ελληνικό ΥΠΕΞ

(Στην φωτογραφία οι ψευτομουφτήδες Κομοτηνής και Ξάνθης, Σερίφ και Τράμπα, με τον Ερντογάν, σε εκδήλωση του AKP στην τουρκία) Αυστηρή κα...







Η αντίδραση της Αθήνας έρχεται μετά τις αιτιάσεις του τουρκικού ΥΠΕΞ για τον διορισμό των νέων μουφτήδων σε Ξάνθη και Κομοτηνή, με την Άγκυρα να ζητά την αναγνώριση των προσώπων που η ίδια χαρακτηρίζει «εκλεγμένους μουφτήδες» και να κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση των δικαιωμάτων της μειονότητας.



Στην ανακοίνωσή του, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επικαλείται τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, επισημαίνοντας ότι το νομικό καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη είναι απολύτως σαφές και δεν επιδέχεται μονομερείς επαναπροσδιορισμούς.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου ΕξωτερικώνΗ Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό καθεστώς της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, είναι σαφής: πρόκειται για θρησκευτική μειονότητα. Ο χαρακτήρας της δεν μπορεί να αμφισβητείται ούτε να επαναπροσδιορίζεται κατά το δοκούν. Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης αποτελείται από Έλληνες πολίτες και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας.



Με τον νόμο 4964/2022, η Ελλάδα θέσπισε μια σύγχρονη και δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των Μουφτήδων, με τη συμμετοχή μελών της ίδιας της Μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και κατοχυρώνοντας τον πλήρη σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας.



Είναι τουλάχιστον υποκριτικό η Τουρκία να παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον όταν στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες διορίζονται από το κράτος. Η αξιοπιστία τέτοιων υποδείξεων προϋποθέτει, πρωτίστως, συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων.



Η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής πίστης είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Δεν μπορεί, όμως, να γίνεται επιλεκτική επίκλησή της ούτε να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους. Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας, προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών, με καθολικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου.



Οι διορισμοί των νέων μουφτήδων σε Ξάνθη και ΚομοτηνήΥπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι διορισμοί των νέων μουφτήδων στις Μουφτείες Ξάνθης και Κομοτηνής, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο νέος νόμος.



ΚλείσιμοΣτη θέση του Μουφτή Ξάνθης διορίστηκε ο Σιουκρή Σερίφ Δαμάδογλου του Αχμέτ, ενώ Μουφτής Κομοτηνής διορίστηκε ο Μπιλάλ Καρά Χαλήλ του Μπεχρή.



Είχε προηγηθεί ο διορισμός του Εμίν Σερίφ στη θέση του Μουφτή Διδυμοτείχου.



Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η θητεία των μουφτήδων είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης μόνο μία φορά.

(Στην φωτογραφία οι ψευτομουφτήδες Κομοτηνής και Ξάνθης, Σερίφ και Τράμπα, με τον Ερντογάν, σε εκδήλωση του AKP στην τουρκία)Αυστηρή και σκληρή απάντηση στην Τουρκία για τις δηλώσεις αξιωματούχων της και την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης έδωσε σήμερα το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας «τουλάχιστον υποκριτικό» το γεγονός ότι η Άγκυρα επιχειρεί να παραδώσει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.