Να ποιοί συντηρούν και εκτράφουν το μόρφωμα! Γεωστρατηγική η θέση των Σκοπίων για τους Τούρκους επιχειρηματίες...

Εμείς στον "Στόχο" ποτέ δεν είχαμε καμιά αμφιβολία... Οι τούρκοι ήταν και παραμένουν πίσω από τους Σκοπιανούς ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ σλάβους...

Εμείς στον "Στόχο" ποτέ δεν είχαμε καμιά αμφιβολία... Οι τούρκοι ήταν και παραμένουν πίσω από τους Σκοπιανούς ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ σλάβους, σε πολιτικό, κοινωνικό και στρατιωτικό επίπεδο. Επιχειρούν να μας πάρουν τις πλάτες...

Και μπορεί οι Σκοπιανοί να μην αποτελούν κυριαρχικό κίνδυνο για την Ελλάδα, αλλά να θυμάστε...

Πρώτον ότι είναι η αιχμή του δόρατος εκατοντάδων εκατομμυρίων Σλάβων που έχουν ως αποθυμένο την έξοδο στα θερμά νερά του Αιγαίου, αρά δυνητικά επικίνδυνοι ιστορικά και...

Δεύτερον ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν άνετα από τους τούρκους ως συνδυασμός δυνάμεων ή ως στρατιωτικό ορμητήριο κατά την περίοδο της ανάφλεξης...

Γιαυτό και η παρακάτω η είδηση μπορεί να φαντάζει μικρή ή αμελητέα, αλλά δεν είναι. Είναι ένα ακόμη λιθαράκι στον τουρκικό σχεδιασμό κι ένα ακόμη λιθαράκι στις πανσλαβιστικές επιδιώξεις.