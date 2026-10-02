Να ποιοί συντηρούν και εκτράφουν το μόρφωμα! Γεωστρατηγική η θέση των Σκοπίων για τους Τούρκους επιχειρηματίες...

Εμείς στον "Στόχο" ποτέ δεν είχαμε καμιά αμφιβολία... Οι τούρκοι ήταν και παραμένουν πίσω από τους Σκοπιανούς ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ σλάβους...
Εμείς στον "Στόχο" ποτέ δεν είχαμε καμιά αμφιβολία... Οι τούρκοι ήταν και παραμένουν πίσω από τους Σκοπιανούς ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ σλάβους, σε πολιτικό, κοινωνικό και στρατιωτικό επίπεδο. Επιχειρούν να μας πάρουν τις πλάτες...
Και μπορεί οι Σκοπιανοί να μην αποτελούν κυριαρχικό κίνδυνο για την Ελλάδα, αλλά να θυμάστε...
Πρώτον ότι είναι η αιχμή του δόρατος εκατοντάδων εκατομμυρίων Σλάβων που έχουν ως αποθυμένο την έξοδο στα θερμά νερά του Αιγαίου, αρά δυνητικά επικίνδυνοι ιστορικά και...
Δεύτερον ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν άνετα από τους τούρκους ως συνδυασμός δυνάμεων ή ως στρατιωτικό ορμητήριο κατά την περίοδο της ανάφλεξης...
Γιαυτό και η παρακάτω η είδηση μπορεί να φαντάζει μικρή ή αμελητέα, αλλά δεν είναι. Είναι ένα ακόμη λιθαράκι στον τουρκικό σχεδιασμό κι ένα ακόμη λιθαράκι στις πανσλαβιστικές επιδιώξεις.Στο πλαίσιο του προγράμματος της Τουρκικής Εμπορικής Αντιπροσωπείας, που διοργανώνεται για την ανάπτυξη της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Βόρειας Μακεδονίας, πραγματοποιούνται στα Σκόπια επιχειρηματικές συναντήσεις B2B μεταξύ Τουρκίας και Βόρειας Μακεδονίας, γράφουν σήμερα τουρκικά δημοσιεύματα.
Το πρόγραμμα, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Εμπορίου της Δημοκρατίας της Τουρκίας και το Συμβούλιο Τούρκων Εξαγωγέων (TİM), και πραγματοποιείται σήμερα στο ξενοδοχείο DoubleTree by Hilton στα Σκόπια.
«26 τουρκικές εταιρείες στα Σκόπια»
Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας TİM, Ισκαντέρ Καπλάν, χαιρέτησε τους συμμετέχοντες και τόνισε τη σημασία του προγράμματος της Τουρκικής Εμπορικής Αντιπροσωπείας.
Ο Καπλάν δήλωσε ότι 26 τουρκικές εταιρείες, μέλη του TİM (Σύνδεσμος Τούρκων Εξαγωγέων) που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, συμμετείχαν στο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια μετά το Κόσοβο και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διμερείς συναντήσεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Βόρειας Μακεδονίας.
«Ας συνδυάσουμε τη δύναμη των Τούρκων με τη γεωστρατηγική θέση των Σκοπίων»
Ο Αντόνι Πέσεφ, Εκτελεστικός Διευθυντής του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Βόρειας Μακεδονίας, δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Βόρειας Μακεδονίας δεν περιορίζονται μόνο στο εμπόριο, αλλά ότι υπάρχει μια ισχυρή βάση φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Πέσεφ δήλωσε ότι είναι σημαντικό για τους Τούρκους επιχειρηματίες να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους στη Βόρεια Μακεδονία και έδωσε διάφορα παραδείγματα οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Πέσεφ είπε: «Η TAV καλωσορίζει όσους έρχονται, όσους πηγαίνουν στη Halkbank για τραπεζικές εργασίες, όσους πηγαίνουν σε τουρκικές εταιρείες για στέγαση, θα μπορούσα να απαριθμήσω αυτά τα παραδείγματα μέχρι το πρωί».
Ο Πέσεφ, εφιστώντας την προσοχή στις επενδύσεις της Τουρκίας στη Βόρεια Μακεδονία, δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν επίσης να αναπτύξουν κοινά έργα στις αγορές των Βαλκανίων και τρίτων χωρών.
Ο Πέσεφ δήλωσε ότι η "Βόρεια Μακεδονία" κατέχει στρατηγική θέση σε μια εποχή που οι οικονομικές ισορροπίες στην Ευρώπη αναδιαμορφώνονται, τονίζοντας ότι η ιδιαίτερη θέση της χώρας στην περιοχή θα πρέπει να αξιολογείται ανεξάρτητα από την ένταξή της στην ΕΕ. Ο Πέσεφ μετέφερε το μήνυμα: «Ας συνδυάσουμε τη δύναμη των Τούρκων με τη γεωστρατηγική θέση των Σκοπίων».
Πρέσβης Ακτάς: «Πιστεύω ολόψυχα στις δυνατότητες της Βόρειας Μακεδονίας»
Ο Τούρκος Πρέσβης στα Σκόπια και Επίτιμος Πρόεδρος της MATTO, Άλπερ Ακτάς, μίλησε επίσης στο πρόγραμμα, εφιστώντας την προσοχή στο οικονομικό και εμπορικό δυναμικό της Βόρειας Μακεδονίας.
Ο Ακτάς δήλωσε ότι οι τρέχουσες δυνατότητες της "Βόρειας Μακεδονίας" θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν και ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, από το Παζάρι των Σκοπίων έως τα έργα υποδομών.
Τονίζοντας ότι οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και "Βόρειας Μακεδονίας" θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω μέσω κοινών προσπαθειών, ο Aktaş δήλωσε: «Εργαζόμενοι μαζί, ώμο με ώμο, και επιτυγχάνοντας μια κοινή συνέργεια, πρέπει να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών σε πολύ υψηλότερα επίπεδα».
Δηλώνοντας ότι ο τρέχων όγκος εμπορικών συναλλαγών είναι ανεπαρκής, ο Ακτάς δήλωσε: «Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με έναν όγκο εμπορικών συναλλαγών 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων».
Αναφερόμενος στη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, ο Ακτάς δήλωσε ότι η τουριστική κινητικότητα μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω. Δηλώνοντας ότι ο αριθμός των τουριστών που έρχονται από την Τουρκία στη Βόρεια Μακεδονία έχει ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο, ο Aktaş είπε: «Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο».
Οι συναντήσεις B2B θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Μετά τις εναρκτήριες ομιλίες, ξεκίνησαν οι Επιχειρηματικές Συναντήσεις B2B Τουρκίας-Βόρειας Μακεδονίας, επισημαίνει το τουρκικό δημοσίευμα. Echedoros.blog
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