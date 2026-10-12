«Ύποπτες οι συνθήκες θανάτου της κοπέλας»: Η οικογένεια ορίζει τεχνικό σύμβουλο για τη νεκροψία

Στη νεκροψία - νεκροτομή στη σορό της άτυχης κοπέλας που θα διενεργηθεί το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην ιατροδικαστική υπηρεσία το...







Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο για την νεκροψία που θα λάβει χώρα αύριο, ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Λέων, να έρθει από Αθήνα για να ερευνήσει αυτά τα οποία υποπτευόμαστε και θα είμαστε σε θέση να σας πούμε αφού μελετηθεί η δικογραφία».



Πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα Thestival, αναφέρουν πως ο 20χρονος που έχει συλληφθεί αλλάζει συνεχώς τους ισχυρισμούς του σχετικά με το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο της 20χρονης φίλης του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.



«Είχε ξανασυμβεί πριν από τρία χρόνια»



Σε δηλώσεις του έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο πατέρας της 20χρονης ζήτησε από τους αρμόδιους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βρεθούν όλοι οι ένοχοι, προκειμένου να μην έρθουν άλλοι γονείς στη θέση του.



«Η κόρη μου σπούδαζε, ήταν στην επιχείρησή μου, στην εργασία κάθε μέρα. Είχε πάρει τη δουλειά στα χέρια της», ανέφερε ο ίδιος, όπως γράφει η ιστοσελίδα Voria.gr. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο για την νεκροψία που θα λάβει χώρα αύριο, ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Λέων, να έρθει από Αθήνα για να ερευνήσει αυτά τα οποία υποπτευόμαστε και θα είμαστε σε θέση να σας πούμε αφού μελετηθεί η δικογραφία».Πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα Thestival, αναφέρουν πως ο 20χρονος που έχει συλληφθεί αλλάζει συνεχώς τους ισχυρισμούς του σχετικά με το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο της 20χρονης φίλης του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.«Είχε ξανασυμβεί πριν από τρία χρόνια»Σε δηλώσεις του έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο πατέρας της 20χρονης ζήτησε από τους αρμόδιους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βρεθούν όλοι οι ένοχοι, προκειμένου να μην έρθουν άλλοι γονείς στη θέση του.«Η κόρη μου σπούδαζε, ήταν στην επιχείρησή μου, στην εργασία κάθε μέρα. Είχε πάρει τη δουλειά στα χέρια της», ανέφερε ο ίδιος, όπως γράφει η ιστοσελίδα Voria.gr.







«Ήταν από το δημοτικό φίλοι. Με τον ίδιο τύπο πριν τρία χρόνια συνέβη πάλι το ίδιο, μας κάλεσαν στο Ιπποκράτειο, η κόρη μου ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση» τόνισε ο «Ήταν από το δημοτικό φίλοι. Με τον ίδιο τύπο πριν τρία χρόνια συνέβη πάλι το ίδιο, μας κάλεσαν στο Ιπποκράτειο, η κόρη μου ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση» τόνισε ο πατέρας της άτυχης κοπέλας , προσθέτοντας πως η οικογένειά της αναζητά όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Στη νεκροψία - νεκροτομή στη σορό της άτυχης κοπέλας που θα διενεργηθεί το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στρέφεται το ενδιαφέρον στην υπόθεση του θανάτου της 20χρονης κοπέλας μετά από χρήση του επικίνδυνου ναρκωτικού MDMA.Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος της οικογένειας της 20χρονης, Αντώνης Κουδρόγλου, ανέφερε: «Μια νέα κοπέλα χάθηκε από χρήση επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών, υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες. Η οικογένεια είναι αποφασισμένη να διερευνήσει τα πάντα, πρέπει να βρεθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι, υπάρχουν πάρα πολλές ύποπτες συνθήκες οι οποίες διερευνώνται.