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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Ανατίναξαν ΑΤΜ στις Θεσπιές, προκλήθηκαν ζημιές σε παρακείμενα σπίτια

Οκτωβρίου 02, 2026

  Έκρηξη σε ΑΤΜ προκάλεσαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Παρασκευής στις Θεσπιές προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και φαρμακείο που βρίσκονται σε ...

 



Έκρηξη σε ΑΤΜ προκάλεσαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Παρασκευής στις Θεσπιές προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και φαρμακείο που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr η έκρηξη - πιθανότατα με δυναμίτη - σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για ένα μαύρο αυτοκίνητο με 2-3 άτομα που σταμάτησε μπροστά στο ΑΤΜ.

Ο δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Γιώργος Αραπίτσας, τόνισε ότι από την ολική καταστροφή του ΑΤΜ προκαλείται μεγάλο πρόβλημα καθώς το χρησιμοποιούσαν καθημερινά πάρα πολλοί κάτοικοι και συνταξιούχοι

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