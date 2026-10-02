Ανατίναξαν ΑΤΜ στις Θεσπιές, προκλήθηκαν ζημιές σε παρακείμενα σπίτια

Έκρηξη σε ΑΤΜ προκάλεσαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Παρασκευής στις Θεσπιές προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και φαρμακείο που βρίσκονται σε ...



Σύμφωνα με το radiothiva.gr η έκρηξη - πιθανότατα με δυναμίτη - σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για ένα μαύρο αυτοκίνητο με 2-3 άτομα που σταμάτησε μπροστά στο ΑΤΜ.



Ο δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Γιώργος Αραπίτσας, τόνισε ότι από την ολική καταστροφή του ΑΤΜ προκαλείται μεγάλο πρόβλημα καθώς το χρησιμοποιούσαν καθημερινά πάρα πολλοί κάτοικοι και συνταξιούχοι

Έκρηξη σε ΑΤΜ προκάλεσαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Παρασκευής στις Θεσπιές προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και φαρμακείο που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.