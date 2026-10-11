Ο Χίτλερ είχε ετεροθαλή αδελφό. Εργάζονταν στα δείπνα της εβραϊκής κοινότητας, παντρεύτηκε Ιρλανδέζα, οι Ναζί βομβάρδιζαν το σπίτι του και ο γιος του υπηρέτησε στις ΗΠΑ!

mixanitouxronou Η ζωή του Αδόλφου Χίτλερ είχε πολλές άγνωστες πτυχές, μια εκ των οποίων ήταν ο ετεροθαλής αδελφός του Χίτλερ, Αλοΐσιος. Ο Α...









mixanitouxronou Η ζωή του Αδόλφου Χίτλερ είχε πολλές άγνωστες πτυχές, μια εκ των οποίων ήταν ο ετεροθαλής αδελφός του Χίτλερ, Αλοΐσιος. Ο Αλοΐσιος ζούσε στο Λίβερπουλ πριν ακόμη από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το σπίτι του καταστράφηκε αργότερα από τους βομβαρδισμούς των Ναζί. Πριν από αυτό, ο Αλοΐσιος είχε μια ήσυχη ζωή με την σύζυγό του και εργαζόταν στα δείπνα της εβραϊκής κοινότητας.Ωστόσο, ο Αλοΐσιος δεν είχε στενές σχέσεις με τον Αδόλφο και αυτό εξηγεί σε ένα βαθμό γιατί δεν είναι ευρέως γνωστή η ύπαρξή του. Μάλιστα σε μία απογραφή της πόλης του Λίβερπουλ αναγράφεται ως «Αντόν». Είχε επίσης έναν γιο, τον Γουίλιαμ. Ο Αλοίσιος πήρε το όνομα του κοινού πατέρα με τον νεότερό του Αδόλφο, ο οποίος είχε άλλη μητέρα. Ο Αλοΐσιος δεν παντρεύτηκε Γερμανίδα, αλλά μια Ιρλανδέζα, την Μπριτζίτ Ντάουλινγκ.Το 1954 ο Αλοΐσιος άνοιξε εστιατόριο στο Βερολίνο Το προφίλ ενός ανθρώπου που εργάζεται στα εβραϊκά δείπνα στο Λίβερπουλ μαρτυρά μια ταπεινή ζωή, ωστόσο τα πράγματα στο νοικοκυριό των Χίτλερ, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Επίσης, ο Αλοΐσιος ήταν δίγαμος, καθώς είχε παντρευτεί μια άλλη γυναίκα στη Γερμανία και μετακόμισε στο Αμβούργο. powered by Rubicon Project Στο μεταξύ, ο γιος του πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό. Λίγα χρόνια αργότερα, ο γιος του ο ετεροθαλούς αδελφού του Χίτλερ θα ήταν σε αντίπαλο στρατόπεδο με τον θείο του, συμβάλλοντας έτσι στο να παραμείνουν παγερές οι σχέσεις μεταξύ των δύο αδελφών. Προφανώς, ο ετεροθαλής αδελφός του Χίτλερ δεν μπορούσε να φανταστεί το μέλλον του αδελφού του. Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 50΄, πούλησε φωτογραφίες στις οποίες υπήρχε η υπογραφή του Αδόλφου για να βγάλει χρήματα. Ο Αλοίσιος ήταν ένα από τα πολλά αδέλφια του Αδόλφου, αλλά φέρεται ως το πιο περιφρονημένο μέλος της οικογένειας. Ενδεχομένως, αυτό να οφείλεται στο ότι εργάστηκε για την εβραϊκή κοινότητα. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι ο Αλοΐσιος και η οικογένειά του είχαν επίσης μια περιφρόνηση για τον Αδόλφο, όπως συνέβη αργότερα και με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο....