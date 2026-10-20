Μεγάλη Προσοχή αύριο... Μαζέψτε τα παιδιά σας! Δήθεν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο γκρουπούσκουλων σε Αθήνα και αλλού!

(Στην φωτογραφία επεισόδια μετά από δήθεν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 25ης Ιανουαρίου 2024) Συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις είναι...





(Στην φωτογραφία επεισόδια μετά από δήθεν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 25ης Ιανουαρίου 2024)











(Στην φωτογραφία επεισόδια μετά από δήθεν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 8ης Μαρτίου 2024)



Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εντάσσονται στην ΑΔΕΔΥ ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η ΓΣΕΕ δεν απεργεί τα ΜΜΜ δεν έχουν ανακοινώσει κάποια στάση ή απεργία και θα λειτουργήσουν κανονικά οπότε η μετάβαση των απεργών στο μέρος της απεργιακής συγκέντρωσης και στα μέρη των προσυγκεντρώσεων θα γίνεται χωρίς καμία αλλαγή τόσο από μετρό, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, όσο και από τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ.



Θεσσαλονίκη: Κλείνουν προσωρινά πέντε σταθμοί του μετρό την Τετάρτη 21/10Προσωρινή αναστολή λειτουργίας πέντε σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη 21/10, από τις 09:00, ύστερα από εντολή των αστυνομικών αρχών και όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η Thema.



Ειδικότερα, κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας τους, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση



Για την περαιτέρω ενημέρωση του επιβατικού κοινού αναμένεται να ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις, όπως ενημερώνει η Thema.



Ποιοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργίαΣτην πανελλαδική απεργία συμμετέχουν:



-Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί

-Καθηγητές



Με στάση εργασίας συμμετέχει στην απεργία όλος ο δημόσιος τομέας με κάποια επιμέρους σωματεία να καλούν σε προσυγκεντρώσεις.





(Στην φωτογραφία που ακολουθεί. Απρόκλητη επίθεση στις αστυνομικές δυνάμεις από ροπαλοφόρους στο δήθεν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της 1ης Φεβρουαρίου 2024)

Συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Τρίτη και αύριο, Τετάρτη από φοιτητές και μαθητές, με την ΕΛ.ΑΣ να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα.Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα στις 6 το απόγευμα με συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου έχουν προγραμματιστεί συναυλία και κατασκήνωση, κάτι που είχε γίνει και τις προηγούμενες ημέρες.Αύριο, Τετάρτη, έχει προκηρυχθεί και 24ωρη πανελλαδική εκπαιδευτική απεργία, στην οποία συμμετέχουν και οι καθηγητές της ΟΛΜΕ. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια σε τρεις πόλεις:-στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια,-στη Θεσσαλονίκη στις 11.30 στο άγαλμα Βενιζέλου και-στην Πάτρα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου.